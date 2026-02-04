路上揮刀傷2人 台南足療師涉殺人未遂遭聲押

男子在警局值班台前揮刀砍人，遭警方立刻壓制。翻攝台南大小事臉書



在台南某足體養生館工作的陳姓男子，疑因感情因素，竟在大街上持20公分長的刮腳皮刀具，隨機砍殺2名路人，陳男隨後被逮捕移送法辦，台南地檢署訊問後，認為陳男涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，嚴重危害社會秩序與民眾安全，向台南地院聲請羈押。

這起事件發生在2月3日晚間8時許，當時一對互不相識的男女正在金華路上過斑馬線，突遭陳男持刀攻擊。62歲的李姓男子腹部被刺穿，傷口深及內臟並造成大量出血；另一名32歲的葉姓女子則背部遭刺傷。李男負傷跑到對街派出所求援，但嫌犯仍追上意圖繼續攻擊，所幸警方迅速到場將其制伏。

受傷的李男目前因腹部穿透性外傷併胃破裂正在醫院接受治療，而葉女則背部受刺，傷勢相對穩定。行兇過程中，嫌犯自己的拇指也受傷。

陳男為一家足體養生館的兼職員工，負責修腳皮工作。據店家透露，陳男入職僅一個月，平時性格安靜，但事發當晚曾在店外來回踱步，隨後突然持私人工具衝出店外攻擊路人。警方初步調查顯示，陳男疑因感情問題導致精神狀態不穩，進而引發此次隨機攻擊事件。

