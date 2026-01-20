路上斑馬線多「3條線」是什麼？ 交通部解答了

交通部解答斑馬線上的三條線是什麼。（圖／翻攝自工務局）





許多民眾最近過馬路時，可能都會注意到地上的斑馬線出現了細微的變化，不少用路人紛紛表示「斑馬線上的三條線是什麼？」、「第一次注意到」，但始終不明白其代表的意涵，交通部解答了！

斑馬線多三條線是什麼？

交通部指出，許多地方政府及道路主管機關道路，在原長方形白線條狀的行人穿越道多了三條線，稱為視覺功能障礙引導標線（導盲行穿線），為了協助視障者在通行馬路時，能更清楚、準確地辨認行人穿越道的位置與行走動線。

根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條第3項之規定，視覺功能障礙引導標線寬度5公分、間隔5公分，其厚度達到0.4至0.6公分，視障者在過馬路時，能透過白手杖滑過標線時產生的特定突出觸感，引導他們維持正確的前進方向，大幅提升用路安全。

廣告 廣告

交通部路政及道安司曾指出，導盲行穿線必須與人行道的定位磚銜接，視障者才能順利接軌動線。目前許多路口缺乏實體人行道，導致標線難以設置，這也是過去推動普及化最主要的阻礙，針對部分地區出現導盲線未對準定位磚，交通部已要求地方政府儘速調整，並加強教育宣導，確保標線不只是裝飾，而是能真正發揮引導功能，未來將優先於公共運輸場站、醫院等視障者通行需求較高的路口完成建置。

更多東森新聞報導

台北飛往關西！「捷星日本」客機加壓異常緊急降落

苗栗「謎之生活圈」？ 房租超過均薪一半

氣象署發警示！「劇烈地磁擾動」 今起影響36小時

