路上有巨蟒爬行！ 女童淡定騎車「近距離觀察」掀議

新北市 / 綜合報導

27日晚間，新北蘆洲民族路的巷子裡，居然有一條好幾公尺的大球蟒在路上散步！更令人驚訝的是，旁邊有一名小妹妹，居然完全不怕，照樣在一旁騎車玩耍，我們實際走訪詢問當地居民，原來飼主養了不只一條蛇，平常都會帶出門散步，而且影片中的小妹妹就是飼主的女兒，不過根據現行法規，飼主帶寵物在公共場所活動，應該使用牽繩、籠具等防護措施，否則就有可能違反動保法，最高可處15000元罰鍰。

夜晚的巷弄，怎麼有隻大球蟒在馬路中央，扭動身軀緩慢爬行，看起來相當驚人，不過旁邊的小妹妹，怎麼好像一點都不怕，繼續騎車在旁邊玩耍，還湊上前近距離觀察，事發就在27日晚間，新北市蘆洲區民族路的巷子裡，民眾拍下這畫面嘖嘖稱奇。

記者李采臻說：「長達好幾公尺的大蟒蛇，就在蘆洲這處巷弄裡面爬行，根據了解，原來牠的飼主就住在這裡，而且家裡不只這一條蛇。」當地居民說：「他(飼主)說在裡面有養2、30條吧，他會背一個包包，把身上，會放一隻黃金巨蟒。」

原來這飼主不時會帶著愛寵出來散步，而影片中的小女孩，就是他的女兒，趁著天氣好出門放風，看似相當愜意，不過依照現行法規，飼主帶寵物在公共場所活動，應該使用牽繩、籠具，或其他適當防護措施，否則就有可能違法。

新北市政府動物保護防疫處處長楊淑方說：「若查證未依規定辦理，最高可處15000罰鍰，動保處也呼籲飼主善盡管理責任，避免影響公共安全。」飼主放任寵物，在公共場所「賴賴趖」，也可能被歸類為疏縱行為，萬一導致寵物蛇受傷，更可能涉嫌虐待動物，飼主可得多加注意。

