路上看到救護車「119貼反」別懷疑！ 消防局：答案藏在後照鏡

救護車車頭「119」的字樣是反過來的。（圖／翻攝自臉書／新北消防發爾麵）

在路上看到救護車時，可以發現「119」、「救護車」、「AMBULANCE」是反過來的，讓部分民眾懷疑「是不是貼錯了？」對此，新北市消防局解答，這其實是「鏡像設計」，好讓前方駕駛能透過後照鏡迅速辨識出正向的「119」。

新北市消防局昨天（31日）在官方臉書粉專「新北消防發爾麵」上傳影片分享，常有民眾詢問或提醒小編「救護車的字是不是貼反了？」，或是好奇為什麼要貼「err」。小編說明，答案其實就藏在車子的後照鏡。

貼文曝光後，不少知道答案的網友紛紛在留言區解答，「前車後視鏡看的」、「這個是故意這麼做的，這樣可以讓前車的後照鏡看到後面是救護車」、「用後照鏡看就是正常的，車頂的是給直昇機從空中看的」、「後照鏡才能立馬讓車道」。

也有人說，「我竟然沒注意過這個」、「不知道的人是不是沒有騎車開車過啊」、「哇我都是聽聲音，沒特別注意這個」、「我以為這是基本常識，原來還有人不知道」、「會讓的就會讓，不讓的貼什麼樣的字也不會讓啊」、「不用管正不正，只要看到救護車，就是儘量安全靠邊就對了」、「香港的也是這樣設計，反的『救護車』3個字」。

另外，苗栗縣竹南宣導義消分隊也曾解釋，救護車上反向的「119」並不是印錯，而是一個超聰明的設計，當救護車在後面鳴笛時，前方駕駛透過後照鏡一看，反過來的「911」就會變成正的「119」，一眼就能辨識出是救護車來了，「那不是印錯，是為了救命而反的智慧！」

