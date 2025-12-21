路上被搭訕！ 苦主媽媽被騙買1物「吃到要洗腎」

原PO媽媽買到來路不明的假藥，長期服用後身體出問題，嚴重到要洗腎。（示意圖／翻攝自Pexels）

近年出現越來越多不同的詐騙手法。有民眾控訴，媽媽在路上被陌生人搭訕，被誘騙購買「口服青草藥」，長期服用後身體出問題，嚴重到要洗腎，消息曝光後引發網路熱議。

16日一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，媽媽在路上被人搭訕，對方推銷並誘使她購買「口服青草藥」，沒想到媽媽竟然吃到要洗腎。對此，原PO無奈提醒大家不要上當受騙，詢問是否也有人遇到相同的狀況。

從原PO貼出的照片可見，原PO媽媽購買了大量藥品，分裝在白色塑膠罐中，外包裝相當簡陋，只有，瓶身不僅沒有藥品名稱，也沒有任何合法藥品許可證字號，只貼有服用時間與吃法。

貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示「來路不明的東西為什麼要讓長輩吃呢」、「這種搭訕的幾乎都是詐騙沒錯」、「這是長期以來公共場所醫院，都有這種詐騙告知老人勿接觸就好了」、「沒有國家認證也敢吃 」、「都2025年了，為何還能被騙」、「就算知名藥廠或生技公司的產品，我也建議家人沒事不要亂吃，注重自己飲食跟規律作息比較實在」。

據衛福部食品藥物管理署規定，合法藥品在其標籤、說明書或包裝上，都須依法清楚標示藥品名稱與許可證字號等資訊，並詳列主要成分及含量、用法用量、主治效能或適應症，以及副作用、禁忌事項與其他注意事項。此外，還需要標示廠商名稱及地址、製造日期、有效期限或保存期限、批號等資訊。

衛福部也提醒，不要透過來路不明的管道購買藥品，若買到偽藥，不但花了冤枉錢，吃了還傷身體，得不償失。

