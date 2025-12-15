路上遇野生台灣獼猴 動保處給「5大原則」
[NOWnews今日新聞] 12月14日是世界猴子日，新北市政府動物保護防疫處表示，近期陸續接獲多起獼猴破壞農作物及闖入民宅案件通報，動保處立即派員前往勘查外，也提供誘捕籠、聲音驅趕器等設備協助民眾妥善處理人猴衝突，並提醒民眾，若於戶外遇見野生獼猴務必確實遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則。
新北市生態環境多樣，常有野生動物族群出沒。近年因人類活動範圍增加與開發導致棲地破碎化，人與野生動物之間衝突比例逐漸升高。新北市動保處指出，台灣獼猴屬於一般類野生動物，民眾若獵捕將違反《野生動物保育法》第17條規定，可依同法第49條最高處30萬元罰鍰，動保處也提醒，遇到野生動物危害不可使用捕獸鋏、山豬吊方式捕捉，這些陷阱具傷害性，也是殘忍不人道的方式，也可能傷害到人，且依據動物保護法第14-1條規定公告禁止使用這些陷阱，如查獲屬實，最高可處新台幣7萬5,000元罰鍰。另農業部已於111年9月30日公告，將台灣獼猴列為《動物保護法》之「指定禁止飼養或輸入動物」，非法飼養可依動保法第26條處最高25萬元罰鍰。
新北市動保處表示，新北市一名深坑區高姓農民多年種植番薯，卻屢遭獼猴闖入農地啃食，造成作物減收。他向動保處申請協助，於今年9月3日成功透過誘捕籠捕捉1隻獼猴。高姓農民表示，獼猴侵擾問題長期困擾，但動保處主動協助、提供設備，讓農民感到安心。動保處後續已將該隻獼猴移至合適地點野放，避免持續干擾民眾生活。
另一起石門某民眾遭通報疑似非法飼養獼猴，動保處前往稽查時發現1隻幼猴被飼養在住處內。民眾供稱，一年前於山上遊玩時撿到小猴，出於同情心帶回照顧，卻未依規定通報專業單位。動保處表示，無論出於救援或飼養目的，自行飼養仍屬違法行為，因此依法裁罰5萬元並將該獼猴帶回安置。
民眾在進行戶外活動時應避免主動接近、挑逗或靠近獼猴，遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則，以維持適當距離方式，確保彼此安全。除遵守五大原則外，於戶外進行餐飲、休息或其他活動時，也應加強食物管理。為降低衝突風險發生，務必妥善保管食物、避免外露，並切勿因好奇而餵食或以食物吸引獼猴接近。
新北市動保處表示，若民眾發現野生動物受傷、侵擾或疑似遭不當飼養，應通報1959動保專線或1999市民熱線，由專業人員到場協助，避免民眾陷入危險或觸法，共同維護人與野生動物的安全與和諧。
