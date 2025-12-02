路上重機妹竟是大咖女星！拍恐怖片「能量流失」被掏空 反差形象曝

記者宋亭誼／台北報導

雷嘉汭不再被外貌綁架。（圖／《 Women’s Health 》美力圈提供）

女星雷嘉汭在《Women’s Health》分享「美力」，聊到身為演員的體態管理，她不是以尺寸與數字對話，而是把身體當作器皿，角色需要健康、黝亮的皮膚，或是更清瘦、內斂的輪廓，她都會嘗試去靠近。不過真正的難題，反而是極端幅度的改變，「突然要變得很壯、很胖，現階段對我來說不容易；因為我知道要再瘦回來其實很難。」

身為演員的雷嘉汭需要讓角色和自己都能自由呼吸。（圖／《Women’s Health》美力圈提供）

雷嘉汭在鏡頭前是千變萬化的角色；在鏡頭後卻更像一位安靜觀察世界的行旅者，她不追逐喧嘩，而是選擇用自己的節奏。在國外工作時，她學會把放鬆還給自己，回到房間聽些經典老歌，讓旋律替心緒收邊，那段只屬於她的安靜，像是把快轉的人生輕輕按下暫停。

雷嘉汭喜歡戶外活動，最讓她著迷的是「騎重機」，奔馳在需要全身協調與臂力的林道，成為了她的放鬆方式。運動對她不是一次性的解壓，而是一個需要被養成的習慣，「沒有養成，運動就會變成可有可無；養成之後，它會像陽光、空氣、水一樣，是不可或缺的。」

雷嘉汭著迷「騎重機」。（圖／《Women’s Health》美力圈提供）

聊到最近的生活節奏，雷嘉汭坦言殺青一部恐怖片後，自己正處於重新整頓的階段，忙碌過後，反而感到能量流失，對自己要求越高，越容易把自信推遠，「現在的我，說實話比較沒自信。但我正在找回來。」而她也實踐了半年多「感恩日記」，每天寫下對人事物與自己的感謝；也練習那四句簡單的自我對話：「謝謝你、請原諒我、對不起、我愛你」，她說不太好形容其效用，但像是在為大腦種下一句句溫柔的指令，讓自己在不完美裡學會和解。

