路上驚見紅包袋⋯內裝1.2萬！台中男急奔派出所找回失主 警出奇招尋回

記者林意筑／台中報導

男子拾金不昧緊急將1.2萬元紅包送至派出所。（圖／翻攝畫面）

農曆年將近，許多企業陸續舉辦尾牙聚會，犒勞員工一整年的辛勞。日前台中有名男子在南屯街頭上拾獲印有「參獎」字樣的紅包袋，打開一看竟裝著1萬2000元現金，拾金不昧緊急送至派出所，經員警聯繫周邊數家餐廳、婚宴會館，短短20分鐘內順利聯繫失主，事後失主主動致電給拾得的男子致謝，互道新年快樂，相當溫馨。

男子在大墩南路附近撿到一個裝有1.2萬元的紅包。（圖／翻攝畫面）

日前有名男子行經南屯區大墩南路附近時，在地上發現一個印有「參獎」字樣的紅包袋，打開紅包袋後，發現裡面竟裝1萬2000元現金，拾金不昧緊急送至派出所。員警獲報後聯想到當時正值尾牙旺季，研判失主極可能是到附近參加公司尾牙或聚餐的民眾，且拾獲地點鄰近婚宴會館及多家餐廳。

員警短短20分鐘內便順利聯繫上36歲呂姓失主。（圖／翻攝畫面）

經員警主動聯繫周邊婚宴會館協助查詢，經館方確認，短短20分鐘內便順利聯繫上36歲呂姓失主，呂男得知獎金紅包袋找回時欣喜若狂，主動表示想向拾得民眾表達感謝之意，員警也協助雙方通話，電話中2人互相道謝、祝賀新年快樂，氣氛相當溫馨。

警方提醒，年末聚餐、尾牙活動頻繁，民眾在歡慶之餘應留意隨身財物，務必妥善保管，適逢115年加強重要節日安全維護工作期間，民眾參加餐敘飲宴、切勿酒後開車；此外，本分局為貫徹公務員廉政倫理規範，要求所屬落實「不送禮、不收禮」、 「拒絕關說請託，守住廉政底線」，以建構優質公務環境，安心過好年。

