一路下到明晨！氣象署針對「這3縣市」發布大雨特報

中央氣象署今（1）日上午9時35分對3縣市發布大雨特報，基隆北海岸、台北市山區及新北市山區列為警戒範圍，影響時間持續至明（2）日清晨。其中，新北市北海岸已出現局部豪雨。氣象署提醒，今日基隆北海岸與大台北山區有局部大雨發生機率，須防範瞬間強降雨。

氣象署指出，東北季風挾帶充沛水氣，基隆北海岸及大台北山區今日有局部大雨發生機率，提醒民眾留意瞬間強降雨。山區降雨集中，容易引發坍方、落石，前往山區活動務必提高警覺，行車也應注意路況變化。

同時，氣象署也提到，台灣降雨型態多元，除了颱風帶來的龐大雨量外，梅雨季節常因滯留鋒面與西南氣流影響，造成長時間降雨。即便在沒有明顯天氣系統的情況下，中小尺度對流系統，如午後雷陣雨，或地形效應，也可能在短時間內帶來強降雨。

強降雨常導致山區土石鬆動，引發土石流或落石，低窪地區則需防範積淹水，河川周邊民眾也要留意水位快速上升與山洪暴發風險。相關單位呼籲，民眾隨時關注最新氣象資訊，提前做好防災準備。

