路不熟！看完夜景自撞路樹衝進花園 駕駛傷重送醫搶救

台中西屯發生一起驚險車禍，一名駕駛與朋友看完夜景後開車要回家，但疑似因為不熟路況，撞進路旁花園，駕駛受困車內，重傷送醫搶救。

路旁花園內，一台灰色箱型車整輛側翻卡在草叢當中，只見擋風玻璃全碎裂，車頭已經變成一團廢鐵，車體框架更是因為強大撞擊力道被撞的凹陷變形，整台車幾乎都快看不清原樣，一旁消防人員分秒必爭，使用破壞器材，趕緊將受困車內的傷者給救出。

目擊店家：「滿地的碎玻璃，然後又有冒煙，可能也有一點起火吧，不太確定但是看起來滿嚴重的。」

驚險車禍意外就發生在12／13晚間11點多台中西屯路三段，當時駕駛與一行朋友看完夜景正要回家，卻疑似因為不熟路況，直接就衝撞進了路旁的園藝花園，這一撞也造成男駕駛左腳因為被駕駛座壓住，嚴重骨折變形，被救出時甚至滿臉鮮血，另一名副駕上的男乘客則是受到輕傷，還能自行脫困。

協和消防分隊小隊長許睿鈞：「人員卡住又是邊坡，出力不容易。」

救援行動困難重重，好在最後傷者都脫困送醫治療，車禍詳細發生原因仍有待警方調查釐清。

