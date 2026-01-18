路中停車買飲料擋路被叭 駕駛竟嗆：這裡有紅線？

高雄有轎車竟然直接停在路中央下車買飲料，後方女騎士按喇叭提醒，駕駛還開車門罵人。（圖／東森新聞）





高雄有轎車竟然直接停在路中央下車買飲料，後方女騎士按喇叭提醒，駕駛還開車門罵人，說這沒有紅線、他就停一下，民眾氣得報警，違停駕駛一聽到報警就溜走，後來又折返回來，跟報案人爆發口角衝突。

違停陳姓駕駛vs.員警：「怎樣，（冷靜冷靜冷靜，好冷靜冷靜，好好小聲一點），紅燈變綠燈我才走，（好啦好啦，小聲一點小聲一點），那邊有紅線嗎。」

警方來了，陳姓駕駛火氣很大，臨停下車，買飲料的太太也這樣說。員警vs.陳姓駕駛太太vs.違停陳姓駕駛：「（好啦好啦），紅燈就跳綠燈而已，我就趕快下車了啦，他就馬上在後面，大聲的喊我們啦，〔我有打閃黃燈〕。」

這下報案人氣不過，雙方當場爆發口角。陳姓駕駛夫妻vs.報案人vs.員警：「〔我也是下來要跟他說，小姐不好意思，可是他就是很大聲〕，亂講他一開始先罵人的，（我們先留一下資料），你就先罵人，沒有你在後面就叫了，（好了好了，好了小姐），你就先罵人，罵我神經病，〔神經病是在罵我啦〕，你不要亂說啦。」

事發在17日中午，林園區東林西路跟福興街口，銀色轎車直接停在機車停等區跟斑馬線，也就是飲料店門口，放太太下車買飲料，駕駛還打雙黃燈，由於是在車道上，報案人按喇叭，提醒他快開走，下車的太太說，他要買飲料，駕駛還開車門罵人，說就停一下，這實在讓報案人氣炸。

報案人倪小姐：「那因為後面的車都過不去，因為兩台車汽車並排在路口，所以我就按了喇叭，他直接開車門罵我，他就開車門罵我說是在叭什麼，他說飲料店前面沒有紅線，為什麼不能停車，吵到最後我就報警了。」

高市林園所所長翁瑞男：「報案人表示一自小客違規停車，事後至派出所提出檢舉。」

當地民眾說，這路口違停狀況多，多半是機車違停，起碼車子還能過，但轎車違停，後方整個卡住，警方表示，路口本就禁止臨時停車，有沒有紅線根本沒關係，違規者最高將開罰1200元，銀車駕駛有錯在先，還理直氣壯，狂罵對方態度囂張，令人搖頭。

