路中央赫見床墊 送報生騎機車撞上噴飛.肋骨斷3根

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣發生離奇車禍，1名送報生清晨騎機車上班途中，突然發現道路中央有1張床墊，因當時視線昏暗，反應不及撞上，連人帶車噴飛到對向車道，肋骨斷了3根，幸好沒有生命危險。警方調查，床墊主人過年大掃除，卻在清潔隊還沒開始清理大型家具前，就把床墊丟在路邊，害騎士摔車。

救護車趕到車禍現場，只見機車噴飛到對向車道，騎車的送報生，手腳擦傷，肋骨直接斷了3根，送醫急救，還好沒有生命危險，仔細看，原來車禍現場，地上竟然有一張彈簧床墊，送報生清晨騎機車上班，因為視線昏暗，看見床墊時反應不及撞上，受傷送報生黃先生說：「我好像記得機車彈向對向吧，後來我就失去意識了。」

送報生說，每天清晨5點，都會騎車經過這條路前往派報中心，根本沒想到馬路中間會有床墊，直接撞上去，鹿港交通分隊小隊長郭元章說：「自撞路邊一張床墊，，造成人車倒地受傷送醫，該騎士酒測值為0。」只是床墊怎麼會跑到大馬路上？

當地民眾說，最近過年大掃除，可能有人在潔隊還沒開始清運大型家具前，就把床墊堆在門前，加上這裡靠近海邊風勢強勁，直接把床墊吹到路上，記者VS.當地民眾說：「(你也懷疑可能是飛出來的)，對，但是我沒確定看到，(所以當天凌晨有聽到救護車)，對。」

而2023年，彰化線西鄉也曾發生颱風吹走閒置床墊，導致騎士撞上摔車死亡，沒想到這次又發生類似事件。另外彰化縣境內，從上個月24日起，17天內接連發生5件重大車禍，共計造成5人死亡，彰化警方為了防制車禍一再發生，11日起一連3天，展開全縣交通大執法。

