台南永康區近日發生一起嚴重的行車糾紛，在24日下班尖峰時段，一輛自小客車與一輛機車的駕駛人因糾紛停在馬路中央，爆發激烈的2打1鬥毆場面。參與者不僅徒手互毆，更將安全帽作為攻擊武器，導致交通混亂。永康分局副分局長楊富仁表示，警方接獲報案趕到現場時，涉案人員均已離去，目前正在調閱監視器畫面以通知相關人等到案說明，依社會秩序維護法最高可處18000元罰鍰。

路中央開打！2v1「安全帽.拳頭」成武器，機汽車下車輸贏。（圖／翻攝社會事新聞影音）

這起暴力事件發生在車流量極大的下班時段，當時一輛自小客車停在路中，而一輛機車則橫躺在馬路上。在這兩輛車的後方，三名男子正在激烈鬥毆，其中一人拿起安全帽朝對方砸去，被砸的男子也不甘示弱地揮拳反擊，另一人則加入戰局直接出拳攻擊，三人在大街上上演全武行。許多駕駛和騎士經過時都忍不住側目觀看，感到相當震驚。

警方將調閱路口監視器並通知相關人員到案說明。有目擊的民眾表示，看到這種情況會按喇叭表達不滿，因為這種在馬路中央打架的行為非常危險，如果不小心撞到他們可能會引發更多問題。

三名男子因行車糾紛，不顧其他用路人安全，在馬路中央上演全武行，警方將通知相關人員到案說明。（圖／翻攝社會事新聞影音）

雖然一開始有網友推測是機車與汽車發生事故後，機車上的兩名男子攻擊汽車駕駛，但根據進一步了解，實際情況是雙方因行車糾紛而爆發衝突。警方表示，這類行為將依社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」條款處理，可處18000元以下罰鍰。此外，由於涉案車輛停在路中央阻礙交通，不顧他人安全就開始鬥毆，是否還違反其他道路交通法規，警方仍在進一步調查釐清中。

