路人入鏡求打馬！啦啦隊女神「1反應」爆爭議 急下架影片道歉了

娛樂中心／蔡佩伶報導

陳波波是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員之一，擁有亮麗外型的她受到粉絲喜愛，不過近日發布韓國天團「Super Junior」演唱會影片時，引發一連串爭議。

起因為陳波波影片拍到一名路人，而當事人基於隱私原則要求畫面打馬賽克，陳波波回應提到只是記錄片段，並未特別聚焦某個人，不過她仍會確認是否有違反規範。

令網友不滿的是，事後陳波波隱藏相關留言訊息，今（28日）陳波波也針對這件事道歉，表示第一時間回應表達不清楚，對此有進行檢討，如今也下架相關片段，承諾未來會更加注意拍攝內容。

廣告 廣告

陳波波道歉當事人。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

李多慧跨界拍八點檔！一開口「台語諧音梗」 網笑瘋：越來越台灣人

金宇彬甜娶申敏兒！大咖星友現身5分鐘快閃離場 霸氣證實包百萬紅包

26年前主演八點檔！賈永婕古裝扮相被挖出 本人自嘲：看起來有夠笨

昔放鳥公益演出鬧翻！吳宗憲婚宴同桌辛龍 「私下互動」全說了

