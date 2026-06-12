路人又成犧牲品！桃園毒蟲拒檢狂逃撞死2路人 家屬接獲噩耗哭斷腸

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[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

又是毒駕！桃園市經國路昨（11）日晚間8時許發生毒駕傷人事件，一名30歲張姓男子毒駕遇警方攔查時加速逃逸，不料在逃逸過程中，失控撞上2名無辜路人，造成2名路人送醫不治，而張男最終自撞電線桿重傷昏迷，經搶救約4小時後，於今日凌晨0時30分宣告不治，此起事故共釀成3名人員死亡。據悉，從2名無辜路人的意外現場觀察，散落的藥袋使警方懷疑是剛從附近敏盛醫院領完藥，在返家路程就遇上死劫；由於死者身分不明，警方和護理師拿著亡者照片在敏盛醫院尋人，躺在病床上的一名阿姨一眼認出是自己的家人，瞬間情緒崩潰。

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30歲張姓男子最終自撞電線桿重傷昏迷。（圖／翻攝畫面）

桃園警分局員警昨日在經國路上，發現張男駕駛自小客車時左右搖擺，上前攔查時，張男竟拒檢並加速逃逸，最終在敏盛醫院、天祥三街路口失控撞上班馬路上的2名路人，導致2名路人傷勢嚴重，其中65歲葉姓男子右腳遭撞斷，另名60歲侯姓男子頭部大面積撕裂傷、四肢開放性骨折，2人經緊急送往聖保祿醫院及衛福部桃園醫院搶救，但最終仍傷重不治。

據悉，2名路人當時正站在斑馬線上，雙方互不認識，不料僅距離醫院幾步的距離，便遭遇橫禍。葉姓男子的3名子女在接到噩耗後，趕赴醫院，仍來不及見上父親最後一面。

而毒駕的張男最終撞上電線桿後重傷昏迷，身上傷勢則是右腳踝開放性骨折、左大腿骨折，經送往敏勝醫院急救4小時候，仍於今日凌晨0時30分宣告不治。

經警方調查，張男車內藏有安非他命及相關吸食器具，甚至有安非他命散落在車禍現場。經抽血檢測，張男對安非他命呈現陽性反應，涉嫌毒駕。

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