路人嚇瘋！雲林男腳控電動車、手吃泡麵 網朝聖封「時間管理大師」

【緯來新聞網】雲林鄉間道路近日出現誇張一幕，一名男子竟在騎乘電動車時「邊騎邊吃泡麵」，誇張行徑被後方小客車駕駛目擊、驚呼「他是在吃麵嗎？」畫面曝光後在網路引發熱烈討論，不少人直呼太不可思議。

雲林男腳控電動車、手吃泡麵。（圖／翻攝FB）

從民眾拍下的影片可見，該名男子身穿黑色上衣、反戴帽子，雙腳蜷在車座上，以腳掌夾住電動車把手控制方向，雙手則端著一碗泡麵吃得津津有味，神情專注、動作自若，彷彿早已駕輕就熟。拍攝者看得目瞪口呆，忍不住喊出：「他是腳在控制電動車嗎？！」



影片上傳社群後，瞬間吸引大量網友留言。有熟悉在地情況的網友指出，這名男子並非第一次被看到，「我常常遇到！應該是13甲或東勢的人」、「這隻猴子快成精了」，直言他的行為在雲林地區「屢見不鮮」。



更多網友看完畫面後紛紛笑翻，留言狂刷「人家那個叫時間管理大師」、「高手在民間」、「你還在家蹲廁所的時候，人家已經在上班途中＋邊吃泡麵了」、「悟空…！你又調皮了…」、「大師兄回來了」。



不少人雖對畫面覺得好笑，但也提醒此舉相當危險，呼籲民眾切勿模仿。警方則表示，若行為涉及危險駕駛，依法可開罰，提醒騎士務必以安全為重。

