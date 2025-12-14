路人奪槍畫面曝！澳洲海灘槍擊升至12死

▲澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊事件，造成12人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日爆發槍擊案，槍手持槍對海灘，造成至少10人死亡，2名槍手其中一人遭擊斃。社群平台上有影片顯示，在槍手開槍時，一名勇敢的白衣路人從後面接近，迅速猛撲抱住嫌犯，成功奪槍。

綜合路透社、BBC報導，雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日下午5時左右發生槍擊案，新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）證實，死亡人數已經上升到12人，警方補充有29人受傷送醫，其中包括2名警察。兩名槍手其中1人死亡、1名情況危急，正在調查是否有第三名槍手涉案。

州長明斯表示，警方已經將這起事件定調為恐怖攻擊，目標是針對雪梨的猶太社區，事發當時海灘正在舉辦猶太社區的光明節活動，超過1000人參加，原本應該是和平歡樂的夜晚，卻被一場可怕的邪惡襲擊打破。

社群平台有影片顯示，兩名身穿黑衣的槍手，站在橫跨海灘區域的陸橋上，手持雙管霰彈槍對人群開火。另一段驚險的影片顯示，在槍手持槍射擊時，一名白衣男子從後方悄悄接近，隨後迅速猛撲過去，雙手抱住槍手，兩人扭打在一起，最終白衣路人奮勇奪槍，把槍手推倒在地，把槍手逼退。

另也有影片拍到，槍手遭制服後被憤怒民眾團團圍住，一名男子大喊：「X的打死他！（F**king bash him!）」隨即朝其中一名槍手的頭部猛踩，還被警察拉開。

