路人批盧秀燕被抓包？江和樹：綠營幕僚假冒

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▲民眾黨市議員江和樹抓包，新聞報導中2名批評盧秀燕的路人，竟是民進黨議員服務處主任與樁腳。（圖／翻攝江和樹臉書，2026.06.11）

[NOWNEWS今日新聞] 台中市長盧秀燕正在歐洲參訪，卻有大批網友灌爆臉書留言區，挖苦她「畢旅好玩嗎」？電視媒體播報新聞後，被民眾黨市議員江和樹抓包，街訪的2名路人竟是民進黨議員陳雅惠服務處主任與里長參選人，批評民進黨「演很大」，陳雅惠回應，兩位受訪者也是台中市民，表達意見並無不妥。

前天有多家媒體報導，出訪中的盧秀燕在臉書向市民報告訪歐進度、向新竹氣爆案致哀，卻引來大批不滿的網友留言「畢業旅行真好玩」「那裡有廚餘湖和垃圾山嗎」、「台中發生那麼多事，也不見你說幾句」。

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江和樹表示，盧秀燕在國外替台中拚外交、爭取國際合作，民進黨卻在國內忙著找自己人演民意、帶風向、搞抹黑。他截圖電視報導中的街訪內容，指其中的兩名路人，一是年資18年的民進黨市議員服務處主任、一是要選里長的樁腳「街訪議員助理、政治幕僚，卻用『一般市民』名義呈現，大家能接受嗎？」

陳雅惠：任何市民都有表達意見的權利

他批評民進黨一天到晚喊反假訊息，被抓包的總是自己，盧秀燕替台中打天下，民進黨卻在替自己演天下。「台中有286萬人口，難道找不到真正的市民嗎？」

對此陳雅惠今（12）日表示，助理也是市民，只要沒有冒名、造假，每個人都有對公共事務發聲的權利，更何況並無激進言論。該被討論的不是受訪者身分，而是反映的內容是否符合事實、市府施政是否需要檢討。與其質疑誰受訪，不如正面回應外界對市政的疑問與批評，這才是市民期待看到的負責態度。

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