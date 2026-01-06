即時中心／温芸萱報導

新竹一名民眾日前在臉書社團「新竹人の大小事」發文，指自己元旦撿到一支iPhone17Pro，聯絡失主歸還時主動索取手機價值10%、約3000元作為報酬，卻遭拒絕，最終由警方介入直接將手機交還失主。拾獲者不滿警方作法，質疑是否觸法，甚至揚言提告。貼文曝光後，多數網友不挺索費行為，直言拾金不昧是美德，報酬應出於失主自願，甚至有人留言「你其實可以不要還他，然後他告你侵佔」。

台灣向來有「最美的風景是人」的說法，拾金不昧更被視為傳統美德，但近日一則貼文卻在網路上掀起熱議。一名民眾日前在臉書社團「新竹人の大小事」發文，表示自己於1月1日下午2時撿到一支iPhone17Pro手機，聯絡失主歸還時，主動要求對方支付手機價值10%的「感謝費」，約3000元，卻遭失主拒絕，最終由警方介入，直接將手機交還失主。

廣告 廣告

該名拾獲者對此相當不滿，質疑警方是否有觸法，甚至揚言願意再花錢提告，直言「感覺真的很不好」。原PO原希望獲得網友支持，未料留言風向卻一面倒，多數網友並不認同索取費用的行為。

不少人直言，「心意是失主要不要給，不是撿到的人主動要」、「你其實可以不要還他，然後他告你侵佔，可能就不會這麼氣了」、「第一次聽到撿到東西還要收費」、「好事就做到底，拿了三千也不會變有錢」、「東西還給失主是要觸什麼法？」，也有人反諷「台灣最美的風景是人，這次真的聽成笑話」。

原文出處：快新聞／路人拾iPhone不昧「索10%報酬」遭拒PO文取暖 網不挺原因曝

更多民視新聞報導

遭美軍逮捕後首度庭審！馬杜洛拒認美方指控 強調自己仍是委內瑞拉總統

黃國昌防火牆遭突破！李麗娟薪水微薄卻投資凱思、求真千萬 恐列貪汙被告

鬧上法院！黃國昌岳父強占教育部學產地欠租 委任律師關係曝光

