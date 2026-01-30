路人突喊「我要射擊了」！李蒨蓉兒子距離5步成人肉靶

李蒨蓉與2名兒子拍片談美國驚魂記。（圖／翻攝自李蒨蓉Instagram）





女星李蒨蓉與富商李德立2004年結婚、育有2名兒子，趁著兒子們回台灣過寒假期間全家團圓，聽他們在美國的留學生活、打工經歷、端盤子端出的人生體悟；她也與兒子們拍片分享「美國留學驚魂」，提到兒子差點變成人肉靶子的恐怖經歷。

影片中小兒子分享，他與美國朋友談及犯嫌張文「北車、中山隨機殺人案」，美國朋友直言這樣的事件在美國不會發生：「因為如果發生的話，一定會有人拿出槍把他砰砰，就幹掉了！」因為很多人身上都有帶槍。

大兒子則提到，去年戴著耳機經過停車場前的天橋時，路過一名穿著顯眼藍色西裝的黑人，突然間聽到對方大喊：「大家全部趴下，我要射擊了！」他嚇到腎上腺素飆到最高：「我就走過去大概5步而已，所以我是他第一個靶子」，當下約50名路人迅速蹲下找掩護，最後發現對方是惡作劇：「美國人對這個反應超大。」

李蒨蓉坦言，2名兒子在美國讀書令她心驚膽顫，每天都在擔心美國的槍枝、毒品、治安問題：「有一種擔心叫做，孩子在美國。」後來她學會一件事，與其焦慮，不如讓他們學會保護自己：「孩子在長大，我們也在學習放手，當孩子有能力在外面照顧自己，就是身為家長最大的驕傲。」

