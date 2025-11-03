路人闖鐵路遭2列車撞擊 南靖－嘉義雙線不通

路人闖入鐵軌遭火車撞擊，台鐵南靖－嘉義雙向不通。（示意圖／中時資料照片）

又撞到人！台鐵指出，今日傍晚5時23分，南靖－嘉義間西正線有路人侵入軌道路線，先遭142次自強號撞擊，再彈飛至東線被3029次區間車撞上，目前卡於3029次車下。

台鐵指出，已經通報路警及119救護。因南靖－嘉義間雙線不通，已啓動公路接駁。

