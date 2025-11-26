一路休到明年3月才開工！他第一次見「飲料店放寒假」網反喊：很合理

記者李育道／台北報導

全台滿街手搖飲店，品項多元，已成為不少民眾療癒心靈飲品。（圖／資料照）

部分業者因商品具季節性，會依淡旺季調整營業時間，例如薑母鴨、羊肉爐店家常在夏季「放暑假」以節省成本。不過，近日有網友意外發現，竟有飲料店整整休息3個月、形同「放寒假」，相當罕見。貼文曝光後在網路引發熱議，但也有不少人認為，若屬於淡季策略，其實十分合理。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，他在北投石牌看到一家綠豆沙店貼出「放寒假公告」，從11月21日一路休到2月28日，直到3月1日才恢復營業，下方也備註集點、寄杯券無時間限制，營業期間皆可跨店兌換。長達3個多月休假，讓原PO感到十分驚奇，「第一次看到飲料店在放寒假的！」

網友第一次看見飲料店放「寒假」。（圖／路上觀察學院）

文章曝光後，網友紛紛留言，認為休假合理，「非連鎖店面偶爾放個長假很正常~」、「要不然你看過熱的綠豆沙嗎？」、「那你知道薑母鴨店都會放暑假嗎」、「就冷飲冬天生意本來就有限，乾脆給自己放個假，這個時間長度可能有做其他兼職也說不定」、「綠豆冰沙確實有季節性」、「冬天飲料不好賣啊，淡季乾脆放假」、「因為冰沙在冬天是淡季，出來賣真的賣不了幾杯」、「台北有會換季，賣不同東西的餐飲店，夏天賣米苔目、剉冰；冬天賣關東煮跟米糕」。

也有網友回應，「我只知道我家隔壁冰店放了兩次寒假後就倒閉了」、「台南老字號的杏仁豆腐也是休半年左右」、「新竹老牌紅豆餅店，今年也有放暑假」、「我家這邊靠近學區的飲料店，因為大部分購買都是學生，索性就放假啦」。

