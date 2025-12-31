路倒男子器官捐贈讓愛延續造福超過40位 生命最終的禮物
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】日前一名中年男子路倒被發現時已無生命跡象，經緊急送醫搶救卻呈現腦死狀態。嘉義基督教醫院醫療團隊在家屬抵達後說明病況及後續事宜，並探詢是否有器官捐贈意願，在萬分不捨中，其姊、弟經過深思與討論，決定以器官捐贈的方式，為親人完成生命最後一程的善行，將可用的器官捐出，幫助更多等待重生的人。
經專業醫療評估後，中年男子成功捐出肝臟、兩顆腎臟、皮膚與骨骼組織，整體評估將有超過40位病人因此受惠。嘉基副院長、器官移植管理委員會主任委員楊正三表示，此次捐贈不僅讓重症病人即時獲得器官移植機會，後續皮膚與骨骼組織的應用，更可協助多位病患完成治療，讓一個生命的終點，轉化為數十個家庭的希望起點。
楊正三表示，目前肝臟與腎臟的移植手術皆已順利完成，接受移植的病人術後恢復狀況良好，正逐步邁向穩定復原；皮膚與骨骼組織則已完成保存，待後續有合適受贈者提出申請後，將持續發揮醫療助人的價值。
嘉基社工室李雯主任表示，器官捐贈往往發生在家屬最悲痛、最艱難的時刻，卻也是最能展現人性光輝的選擇。男子家屬在短時間內做出這樣無私的決定，不僅需要極大的勇氣，也讓原本終止的生命，以在不同人身上延續，形成一個「利他助人、善意循環」的真實寫照。
對於重症病人而言，器官捐贈也是「唯一的希望」，以肝臟移植為例，能讓末期肝病或急性肝衰竭患者重獲正常生活的機會；腎臟移植則可助長期洗腎患者擺脫反覆治療的束縛，回歸較有品質的生活。
嘉基蔡廷謙醫師指出，皮膚捐贈可用於燒燙傷或大面積創傷患者，進行創傷面覆蓋助傷口修復與降低感染風險；骨骼組織則可應用於重大外傷造成骨缺損、腫瘤、骨鬆或退化性疾病患者，對臨床治療具有關鍵助益。
每一位成功完成器官移植或組織使用的受贈者背後，都承載著捐贈者與家屬深厚的愛與祝福。許多病人在重獲新生後，不僅身體狀況明顯改善，也更加珍惜生命，進而將這份善意轉化為回饋社會的力量，讓「被幫助的人，成為願意再幫助他人的人」。
嘉基院方也感謝該男子以無聲的善行，為社會留下最溫柔而有力量的禮物，這份跨越生死的善意可造福40多人，也提醒世人當生命走到盡頭，愛～仍然可以繼續。並且呼籲，器官捐贈已不再是遙不可及的議題，而是每一個人都能提前思考、與家人溝通的重要生命課題。透過生前表達意願、完成器官捐贈意願線上簽屬、註記，不僅能減輕家屬在關鍵時刻的抉擇壓力，也讓自己生命的終點，成為他人重生與康復的起點。
圖說：器官捐贈，幫助更多等待重生的人，嘉義基督教醫院日前收治一名路倒男子，因已腦死，家屬決定以器官捐贈的方式，為親人完成生命最後一程的善行，評估將有超過40位病人因此受惠。（圖：劉芳妃翻攝）
