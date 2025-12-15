路倒男身分一查「他已死了39年」 家屬拒出面…社會局聲請「撤銷死亡」成功復活

一名男子路倒台北街頭，警一查身分才知他已死了39年。Grok生成圖



一名男子在2025年3月7日路倒在台北南港被送醫，沒想到，警方透過臉部及指紋確認這名男子在法院系統「已經被宣告死亡」，且已死了39年。原來是這名男子失蹤18年後，家屬2007年時向法院聲請死亡判決，沒想到男子仍然健在。不過，家屬不願再出面，因此由社會局將其安置，並且向法院向法院聲請撤銷死亡宣告，法院最終裁定撤銷2007年死亡判決，讓死亡了39年的男子再度復活。

根據桃園地院判決書內容指出，這名李姓男子在2007年被法院宣告死亡，原因為其行蹤不明且家屬無法聯繫，法院推定李男在1986年10月25日中午12時死亡。

但令人意想不到的是，李男在2025年3月7日，因身體狀況不佳路倒在台北南港，經送聯合醫院忠孝院區醫治後出院，由社會局安排入住長期照顧中心，確保其生活安全與健康。

警方隨後進行臉部及指紋比對，確認路倒男子即是曾經失蹤且已被宣判死亡的李男，警方聯繫家屬進行安置事宜，但家屬拒絕出面處理，導致現由社會局負擔機構安置費用，為協助李男恢復健保，與申領社會津貼權利，社會局依法向法院聲請撤銷死亡宣告。

法院審理時，家屬也證實李男確實健在，因李男在兩年前曾返家找過家人，法院也藉此認定李男確實尚在人世，原死亡宣告已不符事實。最終，桃園地院裁定撤銷1986年10月25日死亡的判決，李男終於可以恢復「存活」身份。

