路像被撕開！后里廣益巷復建工程 楊瓊瓔成功爭取中央補助50%





今年7月丹娜絲颱風帶來連日豪雨，后里區內東路廣益巷近36號路段的上下邊坡擋土牆大面積龜裂、位移，甚至造成道路裂縫、路基掏空，影響居民通行安全。立委楊瓊瓔26日上午邀集相關單位現勘，並宣布交通部公路局核定災後復建工程特別預算1500萬元，由公路局補助50%，地方負擔另一半，大幅紓解市府壓力。市議員陳本添、邱愛珊要求務必要在明年1月底前開工，才能在雨季前完成復建工程。

廣益巷近36號路段為狹長道路，平時是附近住戶通勤與農作運輸的重要路線。丹娜絲颱風豪雨後，原有擋土牆多處出現裂縫、外凸及底部裸露，現場可見滲水與土壤流失，路面裂縫也向道路中央延伸，居民形容「整條路像被撕開一樣」。

26日現勘包含市議員陳本添、邱愛珊，以及廣福、義德里長皆到場關切。廣福里郭明洲里長說，牆面變形愈來愈明顯，尤其夜間騎車宛如行走險坡，「每天都像在冒險」。也有民眾指出，雨季期間泥水沿邊坡湧出，憂心再遇強降雨，整面擋土牆恐崩落。

台中市政府建設局說明，「后里區中41-1線內東路廣益巷近36號道路及上下邊坡擋土牆損壞復建工程」將拆除下邊坡舊有擋土牆，重建6公尺高的重力式擋土牆；上邊坡擋土牆則將同步拆除並改善，以全面穩定坡面。設計監造已在11月24日順利開標；為加速期程，也啟動復建工程開口契約程序，目前正在結簽，預計11月30日上網招標，若順利決標，工程將於115年3月初進場施工，6月底前完工。

市議員陳本添表示，后里山坡地範圍廣，只要土壤含水量增加，土層滑動風險就會急遽上升，「不能等到坍方才補救」，他感謝楊立委協助市府爭取到公路局補助50%，讓工程得以順利推進。邱愛珊議員也指出，廣益巷是居民生活的必要道路，如今擋土牆變形、路基掏空已威脅到通行安全，「中央補助是及時雨，經費到位了，希望復建工程趕快動工」。

楊瓊瓔表示，后里地區山坡地多，一旦地基鬆動，災害會一層一層放大，不能等到坍方再來補救。她在丹娜絲颱風災後便催促台中市政府進行災害提報，並爭取公路局納入丹娜絲颱風及豪雨災後復建特別預算，於上個月底核定補助50%。她說：「爭取中央經費，就是要把時程推快，盼能在明年汛期前完成復建工程，早日恢復安全通行的道路。



