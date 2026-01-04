一路冷到1月中旬 挑戰寒流！下週這3天會更冷

【高沛生／綜合報導】還會更冷！氣象專家指出，從元旦開始，台灣進入一段長時間偏冷的天氣型態，依最新數值模式研判，低溫趨勢至少一路延續至1月中旬，期間多波冷空氣接力南下，部分時段降溫幅度劇烈，且已有模式預測數天清晨達到寒流標準，後續發展值得高度關注。

氣象專家林得恩表示，根據中央氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢分析，未來2週氣溫顯著低於氣候平均值，偏冷態勢至少持續到1月中旬。整體來看，2026年自元旦過後，強冷空氣開始頻繁南下，不僅冷的時間拉長，影響天數估計至少15天以上，且強度多落在大陸冷氣團等級上下。

林得恩指出，這段期間將前後受到強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻及東北季風增強等多種天氣系統交互影響，其中1/3至1/4，以及1/7至1/10，被研判是降溫最為顯著、溫度下探最劇烈的2個關鍵時段，清晨與夜間低溫風險特別高。

值得注意的是，美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，1/7、1/9及1/10清晨皆有機會達到寒流定義門檻，顯示2026年首波寒流出現的條件逐步成形。林得恩提醒，雖然仍需持續觀察後續模式修正，但以目前資料來看，這波偏冷趨勢明確，民眾務必提早做好長時間禦寒準備，並密切留意最新氣象資訊。

