一路冷到1月中旬！氣象粉專：不排除今年首波寒流來襲

臉書粉專「林老師氣象站」示警，偏冷趨勢至少會持續到1月中旬。 圖/臉書粉專「林老師氣象站」

[Newtalk新聞] 臉書粉專「林老師氣象站」指出，冷天氣恐怕不只一波，一路將冷到1月中旬，根據中央氣象署系集模式最新針對溫度指標的預測顯示，未來兩週氣溫明顯偏低，整體均低於氣候平均值，偏冷趨勢至少會持續到1月中旬。

「林老師」說明，這段期間天氣型態複雜，將陸續受到強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻，以及東北季風增強等多重系統影響；其中，1月3日至4日、以及1月7日至10日，被研判為兩個降溫最為顯著、氣溫跌幅最劇烈的時段，需特別留意。

整體來看，2026年元旦過後，強冷空氣正式接力南下，不僅冷的時間拉長，恐怕至少維持15天以上，強度多落在大陸冷氣團等級上下，「林老師」也提醒，依據美國 AIGFS 今晨最新數值模式模擬結果顯示，1月7日、9日及10日清晨，氣溫甚至有機會達到今年首波寒流等級，後續變化仍需密切追蹤。

