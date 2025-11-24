一路凍到明年！今年「冷冬」機率增 對台影響曝光

林得恩指出，今年冬天可能會因為反聖嬰現象，導致冷冬機率增加。示意圖／資料照

今年冷冬來襲？氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中指出，今年冬天可能會因為反聖嬰現象，導致「冷冬」機率增加。林得恩表示，美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。

林得恩指出，尤其在今年10至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。根據過往經驗，反聖嬰現象發生時當年台灣冷季在北部、東北部的溼度會增高，冬雨機率較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。

林得恩透露，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

另外，關於本週天氣如何？氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中撰文指出，今日各地晴朗穩定，白天微熱早晚涼。今晚起一小股「東北季風」南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高，北台氣溫下降。各地區氣溫為北部15至31度、中部15至32度、南部16至32度、東部15至31度。

吳德榮接著說，明（25）日乾空氣逐漸南下，西半部多雲時晴，下午起迎風面北部、東半部的局部短暫雨、先後停歇；週三（26日）東北季風減弱，各地晴朗穩定。明日、週三北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮指出，週四（27日）東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降；週五（28日）東北季風再轉乾，各地轉晴朗；週六（29日）、下週日（30日）大陸高壓影響，連續晴朗穩定，日夜溫差大。週五起西半部清晨因輻射冷卻加成、而帶來低溫；本週中南部清晨易有局部霧，行車需注意。此外，菲律賓東方的熱帶擾動持續發展中，即將進入南海，偏西朝越南方向進行，對台無影響。



