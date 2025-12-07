路博邁：聯準會本周與明年Q1各降息一次 終端利率約3%至3.25%
美國聯準會本周將舉行今年最後一次FOMC會議，路博邁固定收益客戶投資組合經理人布雷西（Tobias Bracey）指出，預期聯準會12月與明年第一季各降息一次；中性／終端利率約3%–3.25%；至於歐洲央行（ECB）可能還會降息兩次，主因為景氣仍疲弱，德國10年期公債殖利率仍有下調空間。
總經展望方面，布雷西提到，美國今年經濟成長率約1.6%，因受不確定性與關稅影響；明年有望回到約2.2%的趨勢成長。通膨（CPI）方面，「住房通膨」明顯降溫，且其在CPI權重約40%，對整體通膨下降影響大。商品通膨受關稅影響偏高，但整體仍緩步降溫。至於勞動市場顯示走弱跡象，新增就業可能降至每月約4萬至5萬甚至更低；供需平衡因移民減少而改變。
歐元區方面，布雷西指出，歐洲成長偏弱、通膨可控，預期歐洲央行仍有兩次降息空間；預估德國公債10年期合理價位約2.25，相對現價約2.75，未來仍有下降空間具吸引力。此外，近期大型雲端公司發債量增加以進行AI相關資本支出，今年一度單季發債規模就達900億美元上下（以往全年約300億美元），創造精選布局機會，重視結構與現金流品質。
針對各資產類別，機構MBS方面，布雷西說，利差已大幅收窄並低於長期平均值，因此NB策略收益基金（基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）已開始獲利了結並減持配置比重；但該資產相對許多投資級信用債，仍具有吸引力。至於非投等債的基本面強健、槓桿比例下降、違約預估接近長期平均；4月因為關稅利差大幅擴張時，NB策略收益基金增持非投等債，隨著利差收斂近期已逐步獲利了結。
布雷西表示，今年4月關稅事件後，非投等債利差一度擴大至500多點，但基本面其實不差，整體評等品質維持高水位、槓桿下降、違約率預估接近長期均值，與過去（例如2008前後或2016年）相比，市場質量更佳。近期利差擴大多源於「非信用因素」（利率波動、政策、關稅、海外事件），因此往往迅速收斂。因此，短期的利差擴大往往是逢低布局的好時機。
投資級債方面，布雷西指出，NB策略收益基金近期提高配置比重，增持主順位投資級信用債。10月後，AI主題從股票延伸到債市，大型雲端與資料中心公司加速發債以為AI基建融資。發債量在短期內倍增，造成投資級債信用利差階段性擴大，帶來選擇性機會。此外，NB策略收益基金在減碼機構MBS後，轉向高品質ABS，獲取較佳利差與收益；近期也增持投資級新興市場債，特別是中東國家主權債。
布雷西說，NB策略收益基金持續、主動地調整存續期，這樣的調整並非只是出於防禦，而是對市場機會的積極回應。近年利率波動很大，存續期不僅僅是避險工具，戰略性的調整存續期可以成為績效貢獻來源之一。展望未來，預期接下來利率市場的波動性降低，因此NB策略收益基金的存續期配置波動幅度也會下降。
