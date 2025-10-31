路口不停讓行人 較去年多2成

今年1至8月警方已舉發8.6萬件汽機車路口不停讓行人，較去年同期增逾2成。圖為家長牽小朋友過馬路。（本報資料照片）

今年1至7月行人路口事故死亡93人、受傷達4916人，為甩行人地獄陰霾，政府宣導停讓文化並加強執法力道，1至8月警方已舉發8.6萬件汽機車路口不停讓行人，較去年同期增逾2成，累計罰單金額超過2.8億元。交通部表示，觀察車輛行經路口停讓行人顯著改善；民團與基層員警喊話，不該只重視執法，應盡速從考訓及教育面向根本改善駕駛觀念。

1至7月行人路口事故 釀93死

今年1月至8月警察機關舉發道路交通違規約1096.6萬件，前三名為違規停車、超速及不依規定轉彎，其中違停與不依規定轉彎分別較去年同期增加14％與25％。再以車種分析，汽車占58％、機車占39％，汽車違規以違停與超速占大宗、機車則是違停和闖紅燈。

近年發生多起行人遭撞重大事故，政府強力宣導停讓文化，觀察1至8月警方舉發路口不停讓行人違規達8.6萬件，比去年同期增加1.5萬件，增幅逾21％，其中汽車不停讓占3.7萬件、機車有4.8萬件，分別也較去年同期增加30％與14％。

交通部2023年修法加重不停讓行人處罰，機車罰1200元，1年內2次以上罰6000元，汽車直接開罰6000元，記違規3點及應接受道安講習。試算1至8月不停讓罰單，若汽機車皆以1年1次計算，加總可能超過2.8億元。警政署報告指出，配合修法後強力執法，持續推動嚴懲重大交通違規、事故防制及交通執法政策宣導，並針對影響行人安全的違規常態性執法，維護行人交通安全。

間隔3條枕木紋 違規判定標準

第一線員警分享，行人經穿越道時，汽機車本就該減速，發現行人後，實務上以「間隔3條枕木紋」判定是否違規，且行人通過前方後，駕駛轉彎也須與行人間隔1條枕木紋，通常開單都是駕駛未與行人間隔3條，只要行人踩上穿越道，就代表有過馬路意圖，就算駕駛判斷不出對方是否要過，都得遵守間隔3條原則。

警方透露，過往有要求加強攔舉不停讓違規，如今以民眾檢舉居多，須附上影片與截圖原檔，估算目前民眾檢舉成功率超過8成。交通部說明，今年交通部與內政部皆將未停讓行人列為重點工作項目，因執法強度增加，違規取締件數就會增加，經交通部的宣導配合警政署的執法，近期觀察車輛行經路口時，停讓行人現象已有顯著改善，顯示行人通過路口安全性已有提升，今年1至7月行人路口事故死傷5009人，較去年同期減少6人。

另交通部6月底起也調高駕駛未停讓行人導致行人傷亡裁罰金額，輕傷自7200元提高至1.8萬元，重傷或死亡以最高3.6萬元處罰。

執法增強或宣導無功 滾動檢討

消基會交通委員會召集人李克聰表示，不停讓行人具事故風險，建議交通部門與執法單位要合作綜合分析，不停讓舉發件數增加原因，究竟是執法強度提升還是長期宣導並未奏效，應先評估執法強度增加多少，舉發件數有無隨強度提升比例增加，若無，代表違規仍多，就須滾動式檢討，看是否要調整改善措施。

靖娟基金會執行長許雅荏提到，細觀兒少交通事故，7成肇因主要還是駕駛人行為，第一名就是不停讓，從事故量對照，可預期舉發量增加，顯示培養駕駛停讓素養仍有差距，未來考照改革中有在駕訓與路考中新增停讓項目，應連動處理，光只有開罰，民眾觀念不會有所調整。

基層員警提到，除舉發汽機車不停讓，也會抓行人未依標誌標線穿越道路，但仍會著重車輛，他也質疑，並未看見政府「真的很大力」宣導停讓文化，教育有無到位？重點不該只看執法力度，駕駛本身的觀念提升，才能從根本解決問題。