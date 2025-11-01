路口不讓行人！8個月罰金破2.8億 專家：應從根本面解決

針對汽機車路口不停讓行人，警方今年起加強執法，1月至8月一共舉發8.6萬件，累積罰金超過2.8億元，儘管交通部表示，車輛行經路口禮讓行人的情況有所改善，但專家卻認為，僅僅依賴加強執法可能不足以根本解決問題。

（示意圖／中天新聞）

行人路口事故的死亡人數在今年上半年達到93人，受傷人數達4916人，正因如此，警方便執行加強執法，《中國時報》報導，今年1至8月，警方已舉發8.6萬件汽機車在路口未停讓行人的違規行為，較去年同期增長超過20%，累積罰金超過2.8億元。

儘管交通部表示，車輛行經路口禮讓行人的情況有所改善，今年1至7月行人路口事故死傷5009人，較去年同期減少6人，但消基會交通委員會召集人李克聰卻認為，交通部門與執法單位要加強合作，去分析不停讓舉發件數增加原因，是執法強度提升還是長期宣導並未奏效，應先評估執法強度增加多少，舉發件數有無隨強度提升比例增加，若無，代表違規仍多，就須滾動式檢討，看是否要調整改善措施。

靖娟基金會執行長許雅荏也認為，目前駕駛人對於停讓的觀念仍待加強，建議在未來駕訓班的考試上增加停讓項目，藉此讓駕駛人的觀念做修正，光是開罰民眾觀念不會有所調整。

