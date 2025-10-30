路口停讓強化宣導 道路交通提升安全

【記者 高鐿玲／新北 報導】臺北區監理所蘆洲監理站為提升行人使用道路交通之安全，持續偕同轄管汽車貨運業業者，於114年10月8日辦理強化路口停讓安全教育宣導，要求駕駛人員於各轉彎路口處，先減速後停車，優先禮讓行人先行同過路口，同時注意其它轉彎車輛，路口安全才有保障。

宣導的主要目標為強化大型車輛路口停讓、轉彎時注意內輪差與視野死角等狀況，行經路口轉彎時，應要留意並確實減「慢」速度，利用照後鏡、視野輔助系統及指差確認，左右查「看」有無來車及行人；若有行人欲通過路口，暫「停」並禮讓行人通過後再行駛。透過持續宣導，使駕駛員養成路口停讓、指差確認之習慣，落實並建立貨車駕駛良好且正確的駕駛觀念，減少交通意外發生，發展運輸經濟之同時，一併降低社會成本，鞏固行人路權，創造人、車及社會之三贏環境。

臺北區監理所蘆洲監理站表示，交通安全需要社會大眾共同守護，也請所有駕駛人共同落實「車輛慢看停、行人安全行」。（照片記者高鐿玲翻攝）