一路口兩待轉格？騎士困惑 新工處：註銷車格黑漆脫落

高雄市 / 綜合報導

高雄有騎士，日前行駛鳳山區大埤路及鳳頂路時，發現路口待轉格，竟然有兩格，搞不清楚到底該停哪一格才對，將過程放上網路，讓網友揶揄，難道前面那格，是打保齡球用的嗎？實際前往現場，有騎士反映，確實搞不清楚，該停哪格好！新工處回應，因為改善行穿線，將既有待轉格以黑漆註銷，研判是長期遭車輛輾壓，黑漆脫落，將會再次塗銷，避免讓民眾混淆。

車流量大的路口，待轉騎士緩緩靠邊行駛，準備停入待轉車格內，但明明停在待轉格內，怎麼後頭還有一個待轉格，騎士們「霧煞煞」。民眾說：「不知道要停哪一個。」民眾說：「到底要停前面還後面。」民眾說：「前面那個應該最早的，可能沒有消除吧。」民眾說：「應該是那個，疏失吧。」

一個路口出現兩個待轉格，這樣的設計就在高雄鳳山鳳頂路及大埤路口，讓不少騎士搞不清楚，到底該停哪一格，就怕一旦停錯格會被認定是違規，網友更揶揄，前面那格是要打保齡球用的嗎，不過，仔細看，這兩個待轉區格子有明顯不同，前面車格有缺口，後面車格則是四周線條完整，而地面上，柏油路面也明顯有重新刨鋪的痕跡。

新工處主任秘書傅俊榮說：「為了提升行人穿越安全新增行人庇護島，並將行穿線後移，機車待轉區也隨之調整位置。」新工處說，前方待轉格當初將行穿線後移後，已用黑漆註銷，只是被車輛長期輾壓，才會再度浮現，將會趕緊塗銷舊有的待轉標線，避免讓民眾混淆了！

