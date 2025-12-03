路口右轉遇劫！台中女遭聯結車捲車底「車輪爆頭」…恐怖畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者吳泊萱／台中報導

台中烏日死亡車禍，女騎士右轉與聯結車碰撞，遭捲入車底爆頭亡。（圖／翻攝畫面）

台中烏日區發生死亡車禍，今日（3日）上午11時許，一名60歲陳姓婦人騎機車外出，行經路口綠燈右轉時，與同向也要右轉的聯結車發生碰撞，陳婦連人帶車被捲入車底，頭部遭車輪輾壓，當場死亡。事發監視器曝光，也還原車禍發生過程。

台中烏日死亡車禍，女騎士右轉與聯結車碰撞，遭捲入車底爆頭亡。（圖／翻攝畫面）

監視器拍下，騎機車的陳姓婦人與一旁的聯結車，雙雙從環中路右轉五光路，但陳婦疑似位於聯結車車頭前方死角，司機一個沒注意從後方撞上，陳婦當場摔車，被捲入車底，頭部慘遭右前車輪輾壓。司機發現撞到機車，立刻急煞，但已來不及，陳婦頭顱破裂，魂斷路口。

廣告 廣告

60歲陳姓婦人遭聯結車捲入車底，頭部被車輪輾壓，當場死亡。（圖／翻攝畫面）

事故發生在今日上午11時18分，當時陳婦騎機車與吳男駕駛的聯結車一起停在環中路七段路口等紅燈，號誌轉綠燈後，兩車同時右轉五光路，在轉彎過程中發生碰撞，導致陳婦死亡。

60歲陳姓婦人遭聯結車捲入車底，頭部被車輪輾壓，當場死亡。（圖／翻攝畫面）

警方表示，肇事司機吳男（33歲）酒測值零，詳細事故發生原因仍有待調查釐清，目前已依過失致死罪將吳男移送台中地檢署偵辦。

烏日分局呼籲，大型車輛轉彎前應提早顯示方向燈，並留意車身內輪差及視線死角處，同時保持與他車之適當安全間隔，另外機慢車駕駛人也應避免與大型車併行，以確保行車安全。





三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

更多三立新聞網報導

2026馬年「5生肖」特別注意！小心豬隊友來亂…「1生肖」深陷詐騙危機

台中男玩命演出！躺路口「緩慢滾動」嚇壞路過人車…脫序行徑全都錄

守護孩子的他出事了！84歲導護組長潘爺爺公車摔倒命危…師生淚求平安

鹿港天后宮最貴光明燈！女富商「豪砸500萬」…連10年包下斗首原因曝

