路口拋錨險象環生 文山二警徒手推車化解交通危機

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第二分局萬盛派出所警員黃章傑、許哲維於日前午間執行巡邏勤務時，接獲報案指出，一輛自小客車因不明原因停滯於羅斯福路五段與興隆路一段路口中央，導致車道受阻，影響交通通行，亟需警方協助。

員警於獲報後立即趕赴現場，經了解，劉姓駕駛表示車輛疑似因引擎過熱發生故障，煞車系統異常，車輛疑有暴衝情形，情急之下才將車停於路口中央。警方隨即於現場指揮疏導車流，並與報案人通知到場的汽車維修人員合力將故障車輛徒手推移至路旁安全處，不僅迅速排除交通障礙，也安撫駕駛緊張情緒，展現警民合作、守望相助的精神。

文山第二分局提醒，民眾行車前應確實檢查車輛狀況，包括電瓶、輪胎、引擎、大燈是否正常運作，並確認油料充足，養成定期保養習慣。若不幸發生拋錨情形，應立即開啟警示燈，並於車後適當距離放置警示標誌，以降低事故風險，共同維護道路交通安全。