路口新變化！斑馬線「多3條白線」幹嘛用？交通部曝用途 超貼心

記者李育道／台北報導

近期各大路口斑馬線上多出三條線，引起不少用路人好奇用途。（圖／劉世澤攝影）

走在路口過馬路時，不少民眾發現，斑馬線中間多了「3條直直的白線」，不再只是傳統橫向白色條紋，讓人忍不住好奇「這到底是做什麼用的？」其實，這正是交通部近年推動的行人友善設施之一，稱為「導盲行穿線」，主要是為了協助視障者安全通過路口。

為降低交通事故、打造更安全的行人通行環境，交通部近年推動三大路口安全設施，優化行人通行體驗。近日不少路口可以發現行人穿越線，除了原有斑馬線外，中間還多了三條縱向白線，而這正是專為視覺功能障礙者設計的引導標線。

根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》規定，導盲行穿線主要設置於視覺功能障礙者有通行需求，且穿越距離較長或為斜交的路口，於行人穿越道線上劃設引導標線，協助視障者正確通過路口。

導盲行穿線由3條平行白色實線組成，並須銜接人行道，對準人行道上的定位磚（導盲磚）。（圖／劉世澤攝影）

導盲行穿線由3條平行白色實線組成，每條寬5公分、間隔5公分，厚度約0.4到0.6公分，並須銜接人行道，對準人行道上的定位磚（導盲磚）。這類標線不僅防滑係數較高，且因厚度較一般標線突出，能讓視障者透過手杖感知方向，提高過馬路時的安全性。

交通部路政及道安司曾指出，在缺乏實體人行道的路口，導盲行穿線設置難度較高，這也是過去推動不易的主因。未來將優先於公共運輸場站、醫院等重要場所設置，並持續輔導地方政府完善規劃。若出現導盲行穿線未對準定位磚等錯誤設置情況，也會要求地方政府儘速改善，確保標線真正發揮功能。目前在不少大型路口已可見導盲行穿線設置，交通部也將持續推動。

值得一提的是，去年11月，交通部長陳世凱更與藝人柯有倫共同拍攝交通安全宣導影片，以輕鬆活潑的方式，提醒民眾重視行人安全。影片以「改善路口設計，守護行人安全」為主軸，透過趣味諧音梗拉近距離，上線後吸引不少網友關注與分享。

除了導盲行穿線，交通部也同步推動「三大路口安全設施」，包括「行人專用時相」、「庇護島」及「行穿線淨距加大」。其中，行人專用時相可讓人車分流，降低交織衝突；庇護島提供行人中途暫停的安全空間；行穿線淨距加大，則可減少大型車輛視覺死角，降低行人壓迫感。

交通部表示，三大路口安全設施由交通部與內政部攜手推動，期望中央與地方合作，打造「以人為本」的用路環境。未來也將持續推動友善行人相關措施，並以「2030年交通事故死亡人數下降50%」為目標，透過政策、設施與宣導並進，讓每一次過馬路都更加安全。

