路口未減速猛撞 轎車「犁田」.小黃卡溝3傷
宜蘭縣 / 綜合報導
宜蘭縣昨（21）日發生一起驚險車禍，一位計程車駕駛載著2位乘客開在鄉間小道上，在行經路口時，因沒有查看左右來車，和車輛在交會時發生碰撞，巨大撞擊力道，導致小客車直直衝進田內，計程車也差點掉進田裡，共造成3人受傷，計程車方向據了解有需減速的標誌，受訪時司機也承認錯誤，詳細車禍肇事原因還有待警方釐清。
一輛計程車開在鄉間小道上，就在經過路口時，因為沒有放慢速度，查看左右來車，沒想到下一秒，黑色轎車同樣沒有減速，從右邊快速開過，一陣長煞車後，巨大撞擊力道，導致黑色轎車往田裡衝下去，還濺起不小水花，一旁的計程車則是被撞擊後，轉了一圈也差點掉進田裡，場面怵目驚心。
當事司機杜姓駕駛說：「我有先按預防性按喇叭，然後也有凹凸鏡有看到影子。然後我看那個影子還有點小，覺得應該是還沒有很靠近，之後再看到只剩下一兩秒，我沒有停下來，也是我的錯。」
車禍意外發生在昨（21）日，宜蘭縣冬山鄉永和路與美和路一段62巷口，計程車行進方向，路面清楚畫有白色倒三角形標誌，提醒經過路口要減速慢行外，同時要確認沒有來車才能通過，但車禍來的突然，造成杜姓駕駛右手骨折，後方搭乘的兩位乘客，在上完課搭車返家途中，也難逃意外，三人都受傷。
除了能看到車殼零件四散一地，田裡還有轎車掉落的痕跡，路面上更清楚可見多道煞車痕，可見路口車禍時有所聞，附近民眾游先生說：「附近這邊也滿多起這種(車禍)事件，過十字路口盡量放慢一下，稍微看一下確保安全。不要就是直接就想衝過去。」
宜蘭縣警備隊隊長簡志峯說：「檢測駕駛皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中。」但再看一次驚險畫面A，好在傷者送醫後沒有大礙，車禍的詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。
更多華視新聞報導
【台灣交通行不行？】巷弄友善行人、行人優先｜華視新聞雜誌
急剎滑車底遭輾腦出血！ 海巡署士兵搶救20天不治
趕載小孩下課違規超車！ 5連撞衝超商「禍殃路人」
其他人也在看
未保持車距！國1瑞隆段3大車連環撞 曳引車駕駛腿骨折
有民眾於11月21日上午10時25分，開車行經國道1號北向367.8公里（瑞隆路段）時，目睹一起連環車禍，於是趕緊打電話報案，警消人員獲報後，立即趕抵現場救援，初步了解，該起交通事故，造成一名駕駛人受傷，至於詳細車禍原因，仍有待警方進一步調查釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
迎TWICE！高雄世運擠爆 疑有攤販賣盜版商品警取締
南韓人氣女團TWICE，週末兩天在高雄世運主場館開唱，演唱會還沒開始，會場內早早就湧入大批粉絲，大家衝著周邊商品而來，上千人的陣仗中，有些人甚至前一天晚上就來卡位，看得出粉絲的熱情程度；不過開唱前夕，...華視 ・ 13 小時前
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
日系入門輕貨卡升級舒適露營車！實用家電全帶著走 輕鬆享樂車宿生活
過往以銷售及維修 Daihatsu 車款為主的三島大發（Mishima Daihatsu）看準戶外風潮盛行的蓬勃商機，近年來也開始提供露營車改裝服務，其中又以品牌首發之作 Quokka 露營車最受歡迎，將 Hijet Truck 車室改造成為溫馨小木屋，日本當地售價為 264～295.5 萬日圓，約台幣 53～59 萬元，提供戶外玩家一個能輕鬆享受車宿生活的入門選擇。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前
駕駛過彎頭暈撞七車 毀「追風」經典二行程車
駕駛過彎頭暈撞七車 毀「追風」經典二行程車EBC東森新聞 ・ 1 天前
Toyota 七人座跨界 MPV 擴展勢力範圍！配備升級登場 主打舒適大空間
儘管 Toyota Innova 已退出台灣市場，但在東南亞市場仍然相當受到歡迎，並在 2022 年迎來全新第三代車型，整體設計更向家庭取向靠攏，主打能三代同堂的七人座大空間，而在 11 月舉辦的 GIIAS 印尼國際車展之中，Toyota 也為 Innova 進行更新並擔任主秀，為當地 MPV 市場注入全新活力。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025 鴻海科技日｜向Luxgen n⁵ 說再見 Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！推遲至農曆年後發表？
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
彰化騎士撞上大貨車不治 苗栗17歲騎士摔水溝昏迷
中部中心／綜合報導彰化福興鄉，發生死亡車禍！一台大貨櫃車，與一名機車騎士，在路口發生碰撞，騎士送醫搶救後，宣告不治；另外在苗栗，有兩位機車騎士，在無號誌燈路口，發生事故，其中一名騎士，不慎摔進路邊水溝後昏迷，但經過調查，他年僅17歲，卻無照騎車上路。大馬路上，車輛來來往往，對向一台大貨車，在路口，打著左轉燈，準備要轉彎，但這時一台機車疾駛而來，疑搶快釀禍! 機車路口未減速直撞大貨車 騎士身亡（圖／民視新聞）雙方在號誌燈由綠轉黃時發生碰撞，騎士撞上貨車車身後，連人帶車倒地，但這時，都沒有人上前關心傷者狀況，直接繞過車禍現場，所幸最後終於有一台銀色轎車，熱心擋住後方來車，避免發生二次事故，驚險畫面就在彰化福興鄉彰鹿路六段與番婆街口，20日中午12點多，雙方疑似搶燈未禮讓，才會在路口發生碰撞事故，79歲許姓騎士，當場失去生命跡象，而經過檢測，40歲的黃姓貨車駕駛，沒有酒駕。另外在苗栗苑裡鎮，也有路口發生事故。少年摔進水溝裡，滿頭青苔，意識不清，路口的另一邊，也有一名男子。躺在地上等待救援。機車相撞! 17歲少年＂無照騎車＂ 摔進2米水溝昏迷（圖／民視新聞）其中一位傷者，未成年無照騎車要去上課，卻在路口與要去工業區上班的騎士，撞成一團，雙方傷勢都不輕，肇責及肇因，還須釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：彰化騎士撞上大貨車送醫不治！ 苗栗１７歲騎士摔水溝昏迷 更多民視新聞報導桃園離奇車禍！轎車墜捷運8米深坑洞 女駕駛命大僅輕傷轎車疑閃車！衝撞路旁2車7機車 婦被壓倒頭部受傷台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商民視影音 ・ 1 天前
國1大雅段奪命撞！貨車撞破隔音牆 副駕男噴飛亡
台中市 / 綜合報導 國道一號台中北上路段昨(21)日深夜發生死亡車禍，大貨車司機吳姓男子，不明原因失控自撞外側護欄與隔音牆受困車內，被消防隊員救出送醫，副駕駛座的助手詹姓男子，噴飛到1層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，警方調查，大貨車司機沒有喝酒，是不是精神不濟、超車不慎，還是有其他因素，這起車禍才會撞得這麼嚴重，國道警方還要釐清事故原因。 救護車趕到國道車禍現場，大貨車撞上外側護欄與隔音牆，車身傾斜騰空，滿地都是散落物，大貨車車頭扭曲變形，司機吳姓男子受困在副駕駛座的位置，消防隊員花了10分鐘將他脫困，送醫急救，同車的大貨車助手32歲的詹姓男子，被拋飛車外當場死亡。昨(21)日晚間10點多，國道1號北上台中路段，發生死亡車禍，大貨車失控自撞護欄與隔音牆，司機受困在車內，助手詹姓男子摔落到一層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，國道三隊泰安分隊小隊長王冠麟說：「營業大貨車行駛於中線車道，不明原因失控，自撞外側護欄及隔音牆而肇事。」警方調查肇事司機沒有喝酒，事故原因是精神不濟超車不慎，還是有其他狀況還要調查，事故現場滿地碎片油漬，為了安全起見，警方用三角錐封閉外側車道，進行管制，隔音牆被撞出一個大洞，路面都是散落的貨物紙箱，公路局派出大批人員進行清理，大貨車右側車頭整個掀開，受損相當嚴重。副駕駛座的座椅，也噴飛出車外，可見撞擊力相當強大，車禍發生的時候，死者是不是有繫安全帶，國道鑑識小組還要調查採證。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
找無人！車停廟埕阻廟會進行 廟方找堆高機「鏟」車
台南市 / 綜合報導 台南有駕駛把車停在永康區一間宮廟廟埕，想不到週末兩天昨（21）日、今（22）日有廟會活動，雖然車主有留電話，但廟方聯絡了人沒出現，貼了黃單提醒禁止停車、也廣播了都找不到人，情急之下，只好調來堆高機移車，不過警方提醒，要是過程弄傷車身，可能會觸犯刑責。堆高機當街鏟起黑色轎車，一個轉向頭也不回，一路往前開，把整台車直接往廣場外移，霸氣移車方式，被民眾拍了下來引發討論，堆高機「鏟車」情節，就發生在台南永康區這間宮廟，廟方人員說：「有公告，還有貼單子。」記者VS.廟方人員說：「(結果車主都沒來移車)，對，沒來移打電話去。」廟方人員說：「打電話去不理我們，不聽啊。」駕駛當時把愛車停在廟埕，剛好昨（21）日、今（22）日這兩天，有廟會活動需要通行空間，廟方貼了這張黃單，提醒駕駛禁止停車，打了車主留的電話人沒出現，迫不得已只好強制移車。民眾說：「他會廣播啊，讓聽到的人趕快來移車。」記者VS.民眾說：「(如果沒開走他就)，他要使用就移車。」民眾說：「有事先告知了。」記者VS.民眾說：「他那邊有寫喔，跟你說不能給外車停，(對啊)。」民眾說：「你又要停然後損壞了，當然自認倒楣，我覺得可以打電話給警察局，請警察局通知車主來移車。」其實廟方平時，是有開放民眾停車，並張貼公告提醒，記得留下聯絡方式，需要移車時才能找的到人，宮廟提供停車空間，給民眾多一分便利，這回因為活動在即聯絡不上車主，最後只能出此下策。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 13 小時前
【怎能不愛車】像概念車走入現實 7人座豪華休旅能越野
Kia Telluride自2020年推出後就紅到不行，如今邁入新世代，2027年式Telluride在洛杉磯車展正式現身，外型直接朝「更硬、更壯、更有存在感」前進。前方的進氣格柵變得更高、更寬，不同等級還採用不同造型，像SXP用亮黑直瀑式格柵，XRT則用黑色網狀格柵，一路延伸到保險桿。車身更有明顯三角折線與懸浮式車頂，整體視覺更粗獷，也讓人不禁聯想到最新的Range Rover。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【怎能不愛車】你買不到量產、只能客製！保時捷車殼造出夢幻跑車
說到把保時捷玩到像精品工藝，沒有人能比Singer更懂。他們推出史上最猛的「Singer Reimagined 911 Carrera Coupe」，以經典964世代為基礎，限量僅100 輛，稀有度比超跑還兇。最大亮點，就是那顆與Cosworth合作打造的4.0升自然進氣六缸引擎，轉速飆到8,000 rpm，輸出420匹馬力，聽到就知道這不是普通引擎，而是會讓人流淚的那種純粹機械浪漫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝
即時中心／林韋慈報導昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，總共造成五車受損一人受傷，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線違規超車，不料先撞上前方準備左轉，由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。當時40歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈，欲返回對向的車內。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清，現場血跡斑斑。民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）遭撞的行人李男頭部受創、四肢多處擦挫傷，最初被送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重再轉送彰化基督教醫院治療；肇事駕駛沈男則雙腳韌帶受傷、頭部挫傷。彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，但腿部骨折，四肢仍有多處撕裂傷，正在急診加護病房持續觀察。警方調查後排除酒駕與競速等不法情事，並指出沈男當時準備前往員林市接送補習班下課的孩子，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝 更多民視新聞報導救人視同義務！李忠憲力挺海巡救援失火中船 管碧玲暖心回應曝光真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」民視影音 ・ 1 天前
PGO 全國首款油電車 威力125 最高補助 32,100 元！
PGO全國第一輛油電車威力125搶搭「普發萬元放大術」，針對政府普發一萬元現金政策加碼回饋，用最實惠的價格，讓重視經濟性及實用性的消費者以汰舊換新最高補助 $32,100。2GameSome ・ 1 天前
南陽哪來的勇氣？國內最小巧純電休旅 Hyundai Inster 除了可愛還有啥優勢？
南陽實業日前終於實現了承諾，將 Hyundai 目前旗下最小巧的純電都會小型休旅產品 Inster 導入國內發表上市，進一步試圖下探電動車價格與級距設定。而以目前普羅大眾對於電動車的既定印象，這輛入門作品能否在里程、科技力、甚至是空間上達到水準？除了可愛之外，又有什麼優勢呢？2GameSome ・ 1 天前
採碳化矽(SiC)逆變器新世代電能架構，新BMW i4突破600匹馬力與續航提升至613公里！
全新BMW i4導入採用碳化矽(SiC)逆變器的新世代電能架構，不僅大幅提升能量轉換效率、帶來更長續航里程，更使性能旗艦i4 M60 xDrive一舉突破600匹馬力！本次共推出i4 eDrive40與i4 M60 xDrive兩款車型，建議售價分別為279萬元與333萬元。描繪純電時代運動美學的BMW i4自推出以來，憑藉優雅動感的車身線條、熱血奔放的駕馭特性與卓越的電能科技，成為中型純電豪華轎跑的代表作品。低伏車身比例、無窗框設計與流線外觀營造出獨具辨識度的跑格姿態，搭配細緻豪華的座艙鋪陳與領先業界的數位科技，完美平衡設計美學與操控性能，深受講究風格與駕馭樂趣的車主青睞。 全新BMW i4 eDrive40 的最高續航里程提升至613公里，而全新i4 M60 xDrive更將最高續航里程提升至551公里、最大馬力推升至601匹，0到100 km/h加速縮短至3.7秒，展現更強悍的動力輸出與更優異的純電續航表現。隨著電能架構持續進化與駕馭體驗全面升級，BMW以不斷創新的技術實力，再次樹立豪華純電駕馭的新標竿。純電轎跑動能革新 全新BMW i4全面升級駕馭實力與續航表現全新BMW i4CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
新純電車帥翻！ 韓系跑格PK德豪車馬力破千
電動車市場競爭白熱化，除了韓系豪華品牌推首款跑旅，加入純電高性能戰局；日本進口純電休旅也再進化；就連德國豪車也來參一咖，祭出馬力破千的強悍純電休旅，各大品牌紛紛端出最新高性能車款搶攻買氣。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
Mazda全新純電SUV原型現身美國，預告2027年電動世代來臨
Mazda電動化轉型的關鍵一步，似乎已經在美國悄悄展開，近日外媒《CarBuzz》於加州Irvine、也就是Mazda北美總部附近，捕捉到一輛外觀詭異的CX-90測試車正在進行道路測試，乍看之下它像是一般的CX-90 SUV，但細節處卻暗藏玄機，不僅並非量產中的CX-90，甚至也不是傳統內燃機或PHEV動力，而是Mazda首度出現在北美街頭的純電測試原型車。地球黃金線 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前