路口減速加強取締 謝國樑：推修法

基隆市連日下雨視線不良，1日至5日有4起行人依規定走行穿線卻遭車輛擦撞事故，基隆市長謝國樑（中）7日表示，市府重視行人安全，即日起將對車輛行經行穿線路口未減速加強執法。（徐佑昇攝）

基隆市政府推動行人友善政策，今年元旦起截至12月5日行人事故數較同期下降45％，不過，由於連日下雨視線不良，導致1日至5日短短5天內，有4起行人依規定走行穿線卻遭車輛擦撞事故，市長謝國樑7日表示，市府為守護行人安全，即日起將對行經路口未減速車輛加強執法，他強調現行法規對車輛行經路口「應如何減速」的規定不明確，將與立委林沛祥至交通部路政及道安司拜會，研擬修法補強。

謝國樑上任後推動行人友善政策，除加強取締車輛路口不禮讓行人外，也同步對行人違規執法，根據市府統計，今年1月1日起至12月5日止，基隆共發生187件行人交通事故，較去年同期340件減少153件、降幅達45％；行人死傷數為193人，較同期344人減少151人，降幅達43.9％，顯示執法成效佳。

不過，近日基隆連續數日陰雨，因視線不良導致汽機車不慎撞傷行人事故頻傳，光是1日至5日就有4起行人走行穿線卻遭撞事故，雖無重大死傷，市府仍相當重視。

謝國樑表示，經市府與警方研討後，行人友善政策將推行到下一階段，駕駛人除了路口需停讓行人外也應預先減速，市府本月會加強執法。

他指出，道路交通管理處罰條例雖有對汽車駕駛人規定，行近未設行車管制號誌的行人穿越道時應減速，但對「如何減速」卻未說明，導致執法困難。

謝國樑表示，曾和交通部長陳世凱提出修法，未來會偕同林沛祥至路政司拜會，研擬修法補強。此外，他也支持落實比照首都編列警員的繁重加給，提升維護交通安全的員警福利。

基隆市警察局長林信雄表示，即日起警方於每天上午6至8時、下午4至6時及晚間6至8時等時段加強巡邏與定點守望，在易肇事路段駐點30分鐘，並且以手持測速器取締。