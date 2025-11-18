路口等紅燈遇死劫！女騎士遭追撞「頭被車輪輾兩次」慘死…惡駕駛跑了

記者吳泊萱／彰化報導

彰化員林市發生驚悚死亡車禍，今日（18日）下午1時許，一輛白色轎車在新義街上闖紅燈，先是撞上兩輛正在等紅燈的機車，接著又輾過摔倒在地的64歲高姓女騎士，造成高女傷重送醫不治。可惡的是白車撞死人後，竟肇事逃逸，目前警方正在追查肇事駕駛行蹤，而事發監視器曝光，也引起網友公憤。

路口監視器拍下，下午1時4分，三輛機車停在新義街、員鹿路路口等紅燈，一輛白色轎車從後方疾駛而來，迎面撞上停在最後的高姓女騎士，高女摔倒在地，但駕駛沒停車，反而繼續往前催油門，高女正好倒在轎車右側輪下，頭頸部遭前後輪兩度輾壓，倒在地上奄奄一息。而在白車加速期間，前方另一輛機車也被波及，後座乘客蕭女因碰撞摔倒在地。

白車闖紅燈衝撞2輛機車，害高姓女騎士慘死，竟肇事逃逸。（圖／翻攝員林人大小事臉書）

白車在路口闖紅燈，連撞兩機車，還輾過一名女騎士，現場一片狼藉，但駕駛完全沒停車，反而加速逃離現場，附近民眾見狀紛紛上前關心，幫忙報警叫救護車。其中被輾過的高女（64歲）因傷勢嚴重，送醫搶救不治；另一名被擦撞的機車騎士張女（46歲）及摔倒乘客蕭女（72歲）則是肢體擦傷，無大礙。

由於肇事駕駛在案發後逃離現場，警方表示，目前已根據肇事車輛資料鎖定特定對象查緝中，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

