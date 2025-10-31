路口變安全 里長肯定 學者：再觀察3個月

北市府拆除公館圓環已滿1個月，目前民眾已習慣路線，通行順暢。（徐佑昇攝）

北市府拆除公館圓環前，由於有民眾擔心壅塞而出現反彈聲浪，但通車後在交通局持續改善號誌秒數、標線規畫後，車流已回穩至拆除前。當地里長對安全改善表達肯定，但希望再調整行人通行區動線。學者表示，初步觀察事故數據下降，有達到安全目標值，建議再持續觀察3個月，並根據事故型態再精進設施。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢表示，路口改善的駕駛行為需半年甚至數年才能觀察出具體變化，現階段因事故數下降，拆除圓環後看起來確實比較安全；不過該路口是南區門戶，車流量原本就大，要持續彈性調整號誌秒數，以處理塞車問題。

中華民國交通工程技師公會前理事長劉信宏表示，公館圓環拆除後，因駕駛人會預期很塞而改走其他路線，仍需觀察3個月才會比較穩定。他指出，目前觀察事故率狀況確實比先前好，事故型態大多為同向擦撞，顯示是駕駛一開始對路況不熟，未來可透過事故資料持續精進。

當地學府里長李淳琳說，圓環拆除後減少車禍是加分的，她肯定改善安全的部分，但「美中不足」的是羅斯福路119巷行人通行區畫設範圍過大，像「大怪物」一樣影響通行，民眾像在繞髮夾彎，建議市府從專業角度研議改善。大學里長吳沛璇表示，完工第1天確實塞爆，但交通局持續改善後，現在路況有變好。

民眾黨在地議員張志豪表示，沒有人反對道路安全，但辛亥路等周遭交通似乎受「外溢」影響，變成羅斯福路口不塞、塞到其他地方，民眾也反映公車變得更擠，這些都要持續觀察。