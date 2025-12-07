一大清早，台中中山路上演出一場路口擂台賽，4名女子與一對情侶因酒後擦身而過產生誤會，從互相嗆聲演變成街頭互毆。事件發生於6號早上7點多，雙方在路中對峙後爆發肢體衝突，男方見女友被推倒後出手反擊。警方獲報後將傷者送醫，所幸僅有輕微擦挫傷。雙方事後互控傷害，全案已依聚眾鬥毆傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

路口變擂台！4女對戰情侶「推一人打一群」 酒醉擦身互毆全送辦。(圖／社會事新聞影音)

事發當時，34歲吳姓女子因酒後被30歲男友接送，與4名女子擦身而過時，雙方因說話聲音過大而起爭執。吳女誤以為對方在嗆聲，雙方隨即爆發口角糾紛，最終演變成暴力衝突。監視器畫面顯示，雙方一開始在路中對峙互嗆，男方站在女友前方保護，突然一名藍衣女子上前推擠，導致情侶中的女方摔倒。男友見狀不忍，隨即出拳將對方一個接一個打倒在地。

路口變擂台 ４女與情侶酒後爆互毆。(圖／社會事新聞影音)

警方獲報後迅速趕到現場，將兩名受傷的人員送往醫院治療。繼中所副所長蔡孟珊表示，雙方事後互相控告傷害，警方訊問後依聚眾鬥毆傷害罪嫌將全案移送台灣台中地方檢察署偵辦。

這場早晨的鬧劇源於酒後誤會，一場擦身而過的小事竟演變成街頭格鬥。當事人酒還沒醒，火氣卻先到，路口瞬間變成擂台賽場。然而，衝突過後留下的不是勝負，而是雙方互告的官司，為這場酒後衝突畫下令人遺憾的句點。

酒後擦身惹禍 台中情侶與４女當街開打。(圖／社會事新聞影音)

值得一提的是，面對暴力事件，大家可以撥打113或110尋求協助，以避免類似衝突造成更嚴重的後果。

