路口轉彎讓行人! 駕駛遭後車猛撞 還被罵"幹嘛不過"

南投一名女駕駛，開車行經消防局前路口，準備左轉彎時，遇到行人要過斑馬線，當下急煞禮讓，卻慘遭後方車輛猛烈撞擊，後方駕駛還質疑前車駕駛，為什麼要突然停車，讓挨撞駕駛氣的反擊，沒看到有人要過嗎？也報警處理釐清肇事責任。





莫名其妙！ 南投駕駛禮讓行人 「挨撞還遭嗆」怒反擊：沒看到人？

前車在轉彎路口斑馬線前停讓行人 後方休旅車竟一頭撞上還質疑駕駛 能過幹嘛不過。（圖／翻攝畫面）





駕駛開車來到路口準備左轉彎，突然有行人要過斑馬線，轎車踩煞車停讓。突然砰的一聲，後車撞上來了。隱約還能聽到，對方從車內喊出聲音說，能過幹嘛停，前車駕駛也反擊，沒看到有行人要過斑馬線嗎？現場在南投市民族路上，當時開車駕駛來到路口要左轉停讓過馬路的行人，卻被後方猛撞，還被對方罵幹嘛突然停車，覺得莫名其妙

銀色轎車路口停讓行人遭後車猛撞 車輛後方出現凹陷刮痕。（圖／翻攝畫面）





銀色轎車後方保險桿，出現毀損刮痕，被撞的駕駛說，他是按照規定停讓行人過斑馬線，何錯之有？開車還是要保持安全距離，尤其行經路口更要注意有無行人通過，把車速放慢，才能確保行車及用路人安全。





