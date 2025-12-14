路口連環撞! 直行車衝撞左轉車 待轉4機車遭波及全倒

南部中心／綜合報導

高雄鳳山澄清路和中山西路口，１４日下午一台轎車左轉時，遭到直行車衝撞，接著又波及待轉區，造成四台機車傾倒，駕駛和騎士共六人受傷，也一度造成交通大打結，還好六個人都沒有生命危險。





高雄鳳山路口連環撞！ 直行車衝撞左轉車 4機車遭"掃到"全倒

汽車碰撞後撞近代轉區，現場一片狼藉，機車東倒西歪。（圖／民視新聞）









監視器畫面拍下，好幾輛汽車都在路口等待要轉彎，不過其中一輛轎車左轉了之後，卻直接遭到直行的車輛撞上，撞擊力道相當大，車輛又撞進一旁的機車待轉區，波及了正在停等的四台機車。騎士vs.記者：「待轉區是不是，待轉區啊怎麼撞我不知道啊，他就突然衝過來了，跟電影情節好像喔就砰哈哈哈。」騎士：「兩個就是撞在一起，所以白色車子就往我們這邊待轉區，整個都撞倒這樣。」

汽車撞進待轉區，交通一度打結。（圖／民視新聞）









騎士們怎麼也沒想到，自己只是等個紅綠燈，竟然直接像保齡球瓶一般被擊倒，事故現場一片狼藉，機車倒在路上，交通一度打結，受傷的騎士坐在路邊，腳上包裹著紗布，事發地點就在高雄鳳山區中山西路、澄清路口，25歲蔡姓女子左轉時，不慎與33歲洪姓男子發生碰撞，導致兩名駕駛與四名騎士通通受傷。直行汽車駕駛：「左轉完全沒有讓我就開出來了，我黑車直走我煞車來不及撞到他車門，他車子才稍微斜斜的撞到那些待轉區的。」高市警鳳山分局忠孝所所長陳泓達：「六人酒測值均為零，初步肇事原因研判，為蔡女轉彎車未禮讓直行車，洪男行經路口未減速。」一台轉彎時沒讓直行車，一台到了路口沒減速，還好六個人都是輕傷，詳細肇事原因仍需等待交大判定。

原文出處：高雄鳳山路口連環撞！ 直行車衝撞左轉車 4機車遭"掃到"全倒

