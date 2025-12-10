路口雙色溫照明改善初具成效 今年1-8月肇事率月降2成

交通部今年初推出「行人道安三支箭」，其中一箭就是改善路口照明，將「路段」與「路口」分採黃、白燈照明，以雙色溫的變化提醒駕駛注意路口安全。結果在今天(10日)公布，每月事故降低2成。

交通部政務次長陳彥伯10日發布今年1至9月的道安數據，整體交通死亡人數2,084人，雖是2019年以來次低，但僅較去年同期減少83人，降幅3.8%；至於高風險族群包括機車族、高齡者、酒駕及兒少死亡人數，雖然同樣較去年同期下降，不過行人死亡263人，仍較去年同期增加10人，顯示整體道安雖有提升，但仍未達成預期的目標。

不過，陳彥伯指出，交通部長陳世凱在今年初推出「行人道安三支箭」，其中一支箭就是要改善路口照明，將「路段」與「路口」分採黃、白燈照明，以雙色溫的變化提醒駕駛人注意路口安全，並且由省道先行。結果今年1至8月試行下來初具成效。陳彥伯說：『(原音)今年1到8月的時候，總共改善了177處路口的色溫，然後發現肇事減少的情形，大概每月減少8.875件，減少的幅度高達23.4%。顯見利用這種色溫的改善，對於行車的安全確實有所助益。那截至11月底，已經完成275處路口的色溫改善，預計在年底可以突破300處。』

公路局長林福山也說明，明年目標仍是新增200處省道路口調整成雙色溫，並持續追蹤成效，以利未來進一步檢討是否修正國內路口照明標準。只是全台省道長達5千多公里，因此會優先針對夜間照明不足的路口進行改善。

針對媒體關切行人死亡數據惡化的原因，路政及道安司長吳東凌指出，這是過程中的波動，因為10月的數據已呈現反轉，而且自交通部大力改善路口安全並推動停讓文化後，行人在路口死亡的比例已從2023年的53%逐步下滑到今年的46%；反觀行人在通過「路段」的死亡比例則呈現上升，而且其中超過5成5都是高齡者，因此呼籲長者不要違規穿越馬路，這也將成為交通部下一波宣導的重點。(編輯：許嘉芫)