路口電線突爆出火花 附近人車全嚇壞閃避

嘉義市區一早下著大雨，開車上班的民眾經過一處路口，電線突然爆出火花，把附近的人都嚇了一跳，所幸沒有造成傷亡。根據初步了解，應該是雨天導致懸垂礙子絕緣不良，引起饋線跳電。

蹦的一聲，接著冒出橘紅色的大火光，陣陣黑煙也跟著竄出。驚險畫面就出現在嘉義市軍輝橋，今（13）日早上7點半，上班尖峰時段，馬路上車量相當多，機車騎士在等紅燈時，被突如其來的爆炸聲嚇了好大一跳。

爆炸的瞬間，附近住戶都感受到了震動，住家發生也跳電。民眾：「早上7點多的時候，有突然暗了一下，可是沒多久又復電了，很快，大概不到1分鐘而已。」

民眾：「我家早上有停電欸，可能幾秒，不到1分鐘。」

台電嘉義區營業處業務副處長曾淑媚：「上午7點35分，我們接獲消防局的通報，在嘉義市吳鳳南路和清水路口附近的桿線上面有火花，我們立刻派員去巡查。」

還好在幾秒鐘後也復電，沒有造成更多災情。台電人員獲報後也在第一時間趕抵現場，查看後發現是因為線路的絕緣不良引起的瞬跳，目前問題已經處理完畢，沒有人員受傷。

