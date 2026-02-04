路口驚見50萬鈔票雨 豐原警調監視器追回近8成失款

警方透過監視器畫面，逐一確認撿拾現金民眾的車牌，並聯繫相關車主。（圖：豐原分局提供）

臺中市豐原區日前發生一起鉅額現金遺失案，一名男子因身體不適搭車外出，疑因車門沒有關好，隨身攜帶的50萬元現金及3支iPhone手機在途中不慎掉落。警方獲報後立即調閱監視器追查，在警民合作下，成功尋回39萬5千元現金及2支手機，讓失主稍微鬆了一口氣。

豐原警分局合作派出所警員張存馥、劉宇城在1月24日凌晨2點，受理33歲曾姓男子報案指稱，數日前搭乘自小客車時，因身體不適，且疑似車門未關妥，將抱在胸前的50萬元現金及3支iPhone手機不慎遺失，待事後察覺時，已無法確認確切遺失時間及地點，向警方請求協助。

警方受理後隨即調閱沿線路口監視器畫面比對，發現1月20日凌晨2點，曾男所搭乘車輛行經豐原區中正路與大社街口左轉時，大量紙鈔突然自車內飛散出來掉落一地，不過，該車駕駛並未察覺即離去，路過民眾見狀紛紛停下汽機車協助撿拾散落現金。警方透過監視器畫面，逐一確認撿拾現金民眾的車牌，並聯繫相關車主，同時通報豐原警分局各派出所協助查詢是否有民眾拾得符合特徵的遺失物，最後陸續找回曾男遺失的現金39萬5千元及2支手機。

曾男表示，自己從事殯葬業，當天因向客戶收取業務費用，才會身懷鉅款，若非警方耐心調閱監視器、逐一聯繫拾得民眾並跨所協助，不可能這麼快找回工作用手機與大筆現金，對於警方的積極協助，以及拾金不昧的民眾深表感謝。

合作派出所所長陳盈延表示，適逢加強重要節日安全維護工作期間，警方提供舉家外出安全維護、護鈔及機動派出所等多項為民服務，民眾如需提領鉅額款項，可主動向警方申請護鈔協助，以確保財產安全。民眾平時應提高警覺，妥善保管貴重物品，若不慎遺失，可至「內政部警政署拾得遺失物管理系統」查詢相關資訊；並提醒拾得遺失物的民眾，應儘速送交警察機關或管理單位，以免觸法。（張文祿報導）