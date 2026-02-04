路口驚見50萬「鈔票雨」 警追回8成失款

路過民眾看到都紛紛停下汽機車撿拾地上散落的鈔票。（圖／東森新聞）





台中市1名從事殯葬業的男子，上月向客戶收取50萬元款項，不過，在搭車時車門未關妥，行經豐原時將近現金和3支手機全飛出車外。警方獲報調閱監視器畫面比對，先是找到掉錢的位置，接著再找尋拾獲民眾，順利追回8成現金和物品。

黑色自小客車從路口轉出，在左轉時，因為車門沒關妥，從車內噴飛出一疊又一疊的紙，不過駕駛沒注意，繼續往前開走，不過當時風大，掉落地上的紙隨風飄散，沒過多久路過民眾看到都紛紛停下汽機車撿拾，因為地上散落的全都是白花花的鈔票。

合作派出所副所長陳澤宇：「本所隨即透過監視器比對車牌，逐一聯繫拾得民眾，並結合分局各派出所共同協尋，最後在警民合作下，成功找回新台幣39萬5千元。」

原來掉錢的是名從事殯葬業的男子，當天因為向客戶收取業務費用，才會身懷巨款，當時他身上一共有50萬元現金，因為車門沒關好掉出去，還有3支IPHONE手機，等到發現錢和手機不見時，根本沒辦法確定是在哪裡掉的，警方調閱路口監視器比對，才發現他在豐原中正路與大社街口左轉時，攜帶的鈔票飛散出來，還好最後順利把近40萬現金和手機物歸原主。

