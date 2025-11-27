路口驚險「滑壘逃生」機車追撞現場像職業球員表演 騎士僅輕傷

北市路口驚險追撞，機車騎士滑壘逃生秒變街頭特技王。（圖 ／翻攝畫面）

台北市大安區信義路四段與復興南路二段口26日傍晚6時42分，發生一起驚險機車追撞事件，２名騎士在路口發生碰撞，卻上演如職業球員般的「滑壘逃生秀」，令人目瞪口呆，所幸事故雙方僅受輕傷，並無大礙。

當時傅姓男子（22歲）騎乘普重機沿復興南路北往南行駛，追撞前方何姓男子（27歲）的機車，警方初步調查指出，何男疑似因要兩段式左轉而急煞，傅男未保持足夠安全距離，直接撞上前車車尾，引發這場意外。

路口監視器畫面清楚記錄下追撞瞬間：傅男因衝擊失去平衡，整個人猛然往前一躍，像球員滑壘般沿著柏油路面滑行數十公分，最後安全停下，自行站起，僅左腳輕微擦傷。前方的何姓騎士則因衝擊失衡倒地，右腳同樣受輕微擦傷。兩人皆未送醫，事故造成兩輛機車車身多處擦損，但人員安全無大礙。

大安分局指出，事故依A2類交通事故受理，肇事原因仍需後續釐清，提醒騎士行車時務必保持安全距離，切勿急煞或搶快，以避免發生危險，事發路口交通繁忙，若遇突發狀況，冷靜應對並佩戴完整安全護具，是減少傷害的關鍵。

