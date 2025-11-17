路口鬼切遭無照少年撞上 51歲騎士頭部重創昏迷

高雄一名機車騎士車行經路口時，不明原因突然向左偏，遭後方反應不及的17歲無照少年撞上。（圖／東森新聞）





高雄一名機車騎士車行經路口時，不明原因突然向左偏，遭後方反應不及的17歲無照少年撞上，騎士頭部重創昏迷，目前仍在醫院搶救中；少年則全身多處擦挫傷，詳細肇事責任仍有待釐清。

路上車來車往，駕駛跟騎士們，紛紛直行通過，這時卻突然有輛機車，想直接左轉，還沒有先打方向燈，後方騎士反應不及，兩人發生碰撞，都連人帶車撞飛。機車零件四散，地上也佈滿斑斑血跡。

車禍發生在17號晚間10點多，51歲的馬姓男子，疑似想從直接左轉，因此越騎越偏，又沒有好好注意車況，才會在路口，被後方直行的，17歲無照少年撞上。

交通分隊小隊長陳威誠：「馬男頭部受傷，送長庚醫院救治，蔡男身體多處擦挫傷，送國軍高雄總醫院救治。」

警方獲報到場，疏導現場交通，並協助兩位受傷騎士送醫，已經排除酒駕，詳細肇事責任，等待進一步判定釐清。

