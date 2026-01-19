一路吃到老 專業吞嚥延緩退化

失智老人基金會藉由28年來在第一線照護失智患者的經驗，發現失智症、巴金森氏症以及中風患者，有吞嚥障礙的比例非常的高，所以他們結合了各項領域的專家，出了一本新書「一路吃到老」，教導高齡長者進食姿勢、吞嚥腹能訓練，以及正確的營養觀念，因為吞嚥困難會導致長者營養不良、甚至有窒息風險，所以如何改善吞嚥功能、延緩退化、降低嗆咳與吸入肺部風險，非常重要。

「來 含一口，嘴巴含緊 下巴微收 ，低頭 用力吞。」

把頭擺正，讓水的流速變慢，80歲的阿媽學習正確的喝水姿勢。因為這個年紀的長者，吞嚥功能逐漸退化，最怕的就是被水嗆到。

廣告 廣告

張阿媽：「最近有一次兩次，有一點 好像嗆到這樣，以前都沒有。」

張女士：「煮給媽媽吃的時候，東西也是要能夠(容易吞)，東西會切得比較小 或比較軟，讓她吃的東西就比較不會，不容易吞。」

吞嚥障礙會導致營養不良，嚴重更可能會有吸入性肺炎或窒息等併發症。根據衛福部統計，台灣65歲的長者，每10人就有1人有吞嚥困難，而且程度會隨著年紀增長而攀升，尤其失智症患者，更是高風險族群。

失智老人基金會執行長 鄧世雄：「我們吞嚥的話，口腔 還有我們頸部的肌肉，再加上吞嚥的動作，這些都跟腦部的神經息息相關。」

除了影響年長者的生活品質，身旁的照顧者一樣備受挑戰。要如何發現長者有吞嚥障礙，除了嗆到的頻率會變高，還有這一點可以觀察得到。

輔仁大學營養系教授 駱菲莉：「我們一般健康人的話，我如果嗆到的話，我自己咳一咳，我可以把卡在喉嚨裡面的，一些東西把它咳出來，但是如果是有咀嚼吞嚥困難的長輩，他要把它咳乾淨 咳出來，就會很困難。」

咀嚼吞嚥障礙醫學會常務理事 王雪珮：「用力地吞，可以多吞個兩三次。」

如果吞東西卡卡，喝水又容易嗆，平日裡可以跟著治療師這樣做。

咀嚼吞嚥障礙醫學會常務理事 王雪珮：「平常我們喝水可能就輕輕地吞，但我們現在改成用力吞嚥法，就是你再吞的時候，從嘴巴 到舌頭 到喉嚨，你在假想，你在吞一顆雞蛋的感覺，嘴巴含緊 然後用力吞，用力把它擠下去。」

失智老人基金會結合牙科、復健科、神經內科、吞嚥、藥學和營養等領域專家，合作推出新書「一路吃到老」，可以從中學到吞嚥障礙的症狀、以及預防機制。例如除了用力吞嚥法，裡面也收錄了大聲說話法，至於要多大聲。

咀嚼吞嚥障礙醫學會常務理事 王雪珮：「一路吃到老。」

大概這個程度。

更多 大愛新聞 報導：

0120歷史今天 血癌患者請命 促成骨髓資料庫建立

近寒流等級 強烈冷氣團南下

